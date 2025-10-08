O Offset παραδέχεται πως έκανε πολλά λάθη κατά τη διάρκεια του γάμου του με την Cardi B: Έπρεπε να την είχα σεβαστεί περισσότερο
Ο ράπερ επεσήμανε ότι είναι έτοιμος να ολοκληρώσει το διαζύγιό τους, ώστε τόσο εκείνος, όσο και η πρώην σύζυγός του να μπορέσουν να επικεντρωθούν ξανά στις καριέρες τους
Tις αμφιβολίες του εξέφρασε ο Offset σχετικά με τον γάμο του με τη ράπερ Cardi B, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι η διαδικασία διαζυγίου τους δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Σε συνέντευξή του στο podcast «Baby, This Is Keke Palmer» την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, ο 33χρονος ράπερ επιβεβαίωσε ότι η Cardi Β υπέβαλε αίτηση διαζυγίου τον Ιούλιο του 2024, έπειτα από έξι χρόνια γάμου, αλλά η νομική διαδικασία εξακολουθεί να εκκρεμεί.
Ο Offset παραδέχτηκε ότι μετανιώνει βαθιά για τις απιστίες του κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, τονίζοντας ότι θα έπρεπε να την σέβεται περισσότερο. «Έπρεπε να την είχα σεβαστεί περισσότερο. Έκανα κακές αποφάσεις, όπως το να απατήσω», είπε χαρακτηριστικά. «Πρέπει να το δεχτώ και να το αναλάβω. Όταν εκείνη έφυγε, έπρεπε να το αναλάβω. Έχουμε τόσα πολλά, τα παιδιά μας, για τα οποία πρέπει να ζούμε. Ήμουν εγωιστής, και μπορώ να το πω αυτό ως άνδρας», παραδέχτηκε.
Ο ράπερ αναφέρθηκε επίσης στη δυσκολία του να ζήσει ένα μεγάλο μέρος της σχέσης τους υπό το δημόσιο βλέμμα και την πίεση των social media. «Εύχομαι να μην υπήρχε τόσο πολύ internet γύρω από όλο αυτό. Έχω ξεπεράσει τα όρια μερικές φορές επειδή νιώθεις ότι σε εκφοβίζουν», εξήγησε. «Παλαιότερα δεν έλεγα τίποτα. Πρόσφατα προσπάθησα να πω κάτι, για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, γιατί η αφήγηση είναι σκληρή», πρόσθεσε.
Ο Offset συνέχισε λέγοντας ότι αν μπορούσε να «ξαναγράψει το βιβλίο», η σχέση τους δεν θα είχε ποτέ γίνει δημόσια: «Όλοι παρακολουθούν τα πάντα. Σίγουρα δεν ήμουν τέλειος σε αυτή την κατάσταση. Έκανα πολλά λάθη και πολλές κακές επιλογές. Κι εκείνη επίσης έκανε λάθη».
Ο ράπερ επεσήμανε ότι είναι έτοιμος να ολοκληρώσει το διαζύγιό τους, ώστε τόσο εκείνος, όσο και η Cardi να μπορέσουν να επικεντρωθούν ξανά στις καριέρες τους στη μουσική και την τέχνη. «Είμαι έτοιμος να τελειώσει. Νιώθω ότι τότε η ιστορία θα είναι πιο δυνατή, αλλά εμείς θα επιστρέψουμε σε αυτό που αγαπάμε, που είναι η μουσική και η τέχνη», ανέφερε. «Η δική μου άποψη είναι ότι δεν πρέπει να είναι αυτή η ιστορία και για τους δύο μας. Γι’ αυτό είμαι έτοιμος να τελειώσει».
Η εκπρόσωπος της Cardi επιβεβαίωσε ότι η ράπερ υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον Offset τον Αύγουστο του 2024, τονίζοντας ότι η διαδικασία ήταν «πολύ καιρό αναμενόμενη και φιλική». Από τότε, η Cardi Β έχει προχωρήσει στη σχέση της με τον αστέρα του NFL, Stefon Diggs, με τον οποίο άρχισε να βγαίνει στα τέλη του 2024, ενώ τον Σεπτέμβριο ανακοίνωσε ότι περιμένει το τέταρτο παιδί της και πρώτο με τον νέο της σύντροφο.
Offset speaks on mistakes with Cardi B: 'I gotta take that on the chin.' Read more: https://t.co/QHHqgKCrHQ pic.twitter.com/QPvwB8B9Ot— Complex (@Complex) October 7, 2025
