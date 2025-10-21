Σοφία Παυλίδου: Αν βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος μπορεί και να φτάσω μέχρι τον γάμο ξανά
Ο άνθρωπος σε εμπνέει να οδηγηθείς σε έναν γάμο, τόνισε η ηθοποιός

Ιωάννα Μαρίνου
Θετική στο ενδεχόμενο ενός ακόμα γάμου φαίνεται πως είναι η Σοφία Παυλίδου. Η ηθοποιός υπήρξε παντρεμένη με τον Χρήστο Φερεντίνο για δώδεκα χρόνια, με τη σχέση τους να τερματίζεται το 2016. Το πρώην ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο γιους. Η Σοφία Παυλίδου εξήγησε πως δεν απορρίπτει το σενάριο να παντρευτεί ξανά, εφόσον έβρισκε τον κατάλληλο σύντροφο που θα της ενέπνεε εμπιστοσύνη, ώστε να κάνει το επόμενο βήμα.

«Ποτέ δεν λέω ποτέ. Ο άνθρωπος σε εμπνέει να οδηγηθείς σε έναν γάμο. Αν βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος μπορεί και να φτάσω μέχρι τον γάμο ξανά. Δεν τον έχω βρει ακόμη», είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Τρίτη 21 Οκτωβρίου.

Η Σοφία Παυλίδου ρωτήθηκε επίσης για τη δικαστική της διαμάχη με τον Μάνο Παπαγιάννη. Μετά την καταδίκη του και σε δεύτερο βαθμό, ο ηθοποιός άσκησε αναίρεση κατά της απόφασης του Εφετείου για τον ξυλοδαρμό της συναδέλφου του κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους στο θέατρο το 2018. Η Σοφία Παυλίδου αρνήθηκε να τοποθετηθεί σχετικά, αναφέροντας: «Σήμερα ήρθαμε για κάτι άλλο».

Φωτογραφία: NDPPHOTO

