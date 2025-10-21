Έβλεπαν μαζί τηλεόραση, πήρε την πετσέτα από το μπάνιο και έπνιξε τη μητέρα του ο 18χρονος στα Τρίκαλα

Μάνα και γιος σύμφωνα με πληροφορίες καυγάδιζαν συχνά - Σήμερα δεν φαίνεται να είχε προηγηθεί κάτι - Ο 18χρονος ζούσε με τον πατέρα του μετά το διαζύγιο των γονιών του