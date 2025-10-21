Καλώς έπραξαν οι αστυνομικοί και μετέφεραν τη Δέσποινα Βανδή, λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ. - Έγινε για αποτροπή ατυχήματος
ΕΛΛΑΔΑ
Δέσποινα Βανδή Χαλκιδική Περιπολικό Αυτοκίνητο ΕΛ.ΑΣ

Καλώς έπραξαν οι αστυνομικοί και μετέφεραν τη Δέσποινα Βανδή, λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ. - Έγινε για αποτροπή ατυχήματος

Η Δέσποινα Βανδή μεταφέρθηκε με περιπολικό της αστυνομίας, μετά από πρόβλημα που παρουσίασε το δικό της αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη

Καλώς έπραξαν οι αστυνομικοί και μετέφεραν τη Δέσποινα Βανδή, λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ. - Έγινε για αποτροπή ατυχήματος
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
577 ΣΧΟΛΙΑ
Απάντηση στα όσα είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη μεταφορά της Δέσποινας Βανδή με περιπολικό της αστυνομίας μετά από πρόβλημα που παρουσίασε το αυτοκίνητο που επέβαινε στη Θεσσαλονίκη δίνουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τις εν λόγω πηγές, οι αστυνομικοί που μετέφεραν την τραγουδίστρια έπραξαν ως όφειλαν τόσο για την προστασία των επιβαινόντων στο όχημα που παρουσίασε βλάβη όσο και για την αποφυγή τροχαίου ατυχήματος στο σημείο.

Συγκεκριμένα, εξήγησαν πως η κυρία Βανδή κινούνταν προς την Καλλιθέα Χαλκιδικής και κάποια στιγμή το όχημα της ακινητοποιήθηκε λόγω καταστροφής του ενός ελαστικού.

Το αυτοκίνητο έκανε δεξιά με αποτέλεσμα να κλείσει η μία λωρίδα κυκλοφορίας καθώς στο σημείο δεν υπήρχε λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Τότε, διερχόμενο περιπολικό της τροχαίας αντιλήφθηκε ότι βρίσκεται εκεί και για αποφυγή παράσυρσης ή τροχαίου ατυχήματος έβαλε κώνους πίσω από το όχημα της τραγουδίστριας και τη μετέφερε στο πλησιέστερο σημείο προκειμένου να πάρει ταξί και να αποχωρήσει.

Περιπολικό της αστυνομίας μεταφέρει τη Δέσποινα Βανδή μετά από πρόβλημα στο ΙΧ όπου επέβαινε


Παράλληλα, όπως σημείωσαν οι ίδιες πηγές, οι αστυνομικοί μερίμνησαν και για τη γρήγορη μεταφορά του οχήματος για αποφυγή τροχαίου ατυχήματος στο σημείο.

Το βίντεο με την επιβίβαση της κυρίας Βανδή στο περιπολικό προβλήθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» και, όπως μεταδόθηκε, έλαβε χώρα στις αρχές του Αυγούστου.

Κλείσιμο
Καλώς έπραξαν οι αστυνομικοί και μετέφεραν τη Δέσποινα Βανδή, λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ.



Ειδήσεις σήμερα:

Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας στο Περιστέρι - Είχε μαχαιρώσει στην κοιλιά τον 37χρονο Βούλγαρο

Χέρι-χέρι με την Κάρλα Μπρούνι και μέσα σε χειροκροτήματα, ο Σαρκοζί πήρε τον δρόμο για τη φυλακή - Δείτε βίντεο από τη μεταγωγή

Η Δέσποινα Βανδή μεταφέρθηκε με περιπολικό όταν έσκασε το λάστιχο στο ΙΧ όπου επέβαινε - Δείτε βίντεο
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
577 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ALTERLIFE: €18 εκατ. επενδύσεις σε δύο χρόνια – 14 υπερσύγχρονα νέα γυμναστήρια και επέκταση σε 6 υφιστάμενα

ALTERLIFE: €18 εκατ. επενδύσεις σε δύο χρόνια – 14 υπερσύγχρονα νέα γυμναστήρια και επέκταση σε 6 υφιστάμενα

Με 51 ιδιόκτητα και 39 συνεργαζόμενα γυμναστήρια και πάνω από 150.000 ενεργά μέλη, η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους υπηρεσιών λιανικής στην Ελλάδα.

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης