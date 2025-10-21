Καλώς έπραξαν οι αστυνομικοί και μετέφεραν τη Δέσποινα Βανδή, λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ. - Έγινε για αποτροπή ατυχήματος
Καλώς έπραξαν οι αστυνομικοί και μετέφεραν τη Δέσποινα Βανδή, λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ. - Έγινε για αποτροπή ατυχήματος
Η Δέσποινα Βανδή μεταφέρθηκε με περιπολικό της αστυνομίας, μετά από πρόβλημα που παρουσίασε το δικό της αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη
Απάντηση στα όσα είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη μεταφορά της Δέσποινας Βανδή με περιπολικό της αστυνομίας μετά από πρόβλημα που παρουσίασε το αυτοκίνητο που επέβαινε στη Θεσσαλονίκη δίνουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ.
Σύμφωνα με τις εν λόγω πηγές, οι αστυνομικοί που μετέφεραν την τραγουδίστρια έπραξαν ως όφειλαν τόσο για την προστασία των επιβαινόντων στο όχημα που παρουσίασε βλάβη όσο και για την αποφυγή τροχαίου ατυχήματος στο σημείο.
Συγκεκριμένα, εξήγησαν πως η κυρία Βανδή κινούνταν προς την Καλλιθέα Χαλκιδικής και κάποια στιγμή το όχημα της ακινητοποιήθηκε λόγω καταστροφής του ενός ελαστικού.
Το αυτοκίνητο έκανε δεξιά με αποτέλεσμα να κλείσει η μία λωρίδα κυκλοφορίας καθώς στο σημείο δεν υπήρχε λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Τότε, διερχόμενο περιπολικό της τροχαίας αντιλήφθηκε ότι βρίσκεται εκεί και για αποφυγή παράσυρσης ή τροχαίου ατυχήματος έβαλε κώνους πίσω από το όχημα της τραγουδίστριας και τη μετέφερε στο πλησιέστερο σημείο προκειμένου να πάρει ταξί και να αποχωρήσει.
Παράλληλα, όπως σημείωσαν οι ίδιες πηγές, οι αστυνομικοί μερίμνησαν και για τη γρήγορη μεταφορά του οχήματος για αποφυγή τροχαίου ατυχήματος στο σημείο.
Το βίντεο με την επιβίβαση της κυρίας Βανδή στο περιπολικό προβλήθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» και, όπως μεταδόθηκε, έλαβε χώρα στις αρχές του Αυγούστου.
