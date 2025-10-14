Παπαγιάννης και Παυλίδου: Στον Άρειο Πάγο η υπόθεση - Ο ηθοποιός κατέθεσε αίτηση αναίρεσης μετά την καταδίκη του
Παπαγιάννης και Παυλίδου: Στον Άρειο Πάγο η υπόθεση - Ο ηθοποιός κατέθεσε αίτηση αναίρεσης μετά την καταδίκη του
Ο Μάνος Παπαγιάννης κρίθηκε ένοχος και στο Εφετείο για τον ξυλοδαρμό της συναδέλφου του κατά τη διάρκεια συνεργασίας τους το 2018
Συνέχεια θα έχει η δικαστική διαμάχη του Μάνου Παπαγιάννη και της Σοφίας Παυλίδου, αφού η υπόθεση οδηγείται στον Άρειο Πάγο. Ο ηθοποιός κρίθηκε ένοχος και στο Εφετείο για τον ξυλοδαρμό της συναδέλφου του κατά τη διάρκεια συνεργασίας τους στο θέατρο το 2018. Το δικαστήριο είχε υιοθετήσει την πρόταση του εισαγγελέα και είχε επιβάλλει ποινή φυλάκισης 4 μηνών με αναστολή.
Η δικηγόρος του Μάνου Παπαγιάννη, Γιάννα Παναγοπούλου, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Τρίτη 12 Οκτωβρίου και εξήγησε ότι κατέθεσαν αίτηση αναίρεσης, προσδοκώντας δικαίωση. Όπως ανέφερε, ο εντολέας της δίνει αγώνα εδώ και χρόνια για να αποδειχτεί ότι είναι αθώος.
Πιο αναλυτικά, είπε: «Μετά την καταδικαστική απόφαση εις βάρος του κύριου Παπαγιάννη ασκήσαμε εμπρόθεσμα μέσα στη προθεσμία που τάσσει ο νόμος, αίτηση αναιρέσεως και περιμένει να αναγνωριστεί η αθωότητά του από τον Άρειο Πάγο και αυτό ηθικά είναι μια σημαντική δικαίωση που ο ίδιος διεκδικεί και αγωνίζεται όλα αυτά τα χρόνια για να την κερδίσει».
Η Γιάννα Παναγοπούλου τόνισε ότι ο Μάνος Παπαγιάννης σκοπεύει να εξαντλήσει όλα τα μέσα που του δίνει ο νόμος. «Είναι ένας εντολέας ο οποίος από την πρώτη στιγμή μας έχει δηλώσει ότι θα διεκδικήσει τα δικαιώματά του και θα προασπιστεί τα συμφέροντά του εξαντλώντας κάθε δικονομικό δικαίωμα που του δίνει ο νόμος», συμπλήρωσε.
