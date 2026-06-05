Τρόμος και αηδία: Κατέσχεσαν 100.000 γιγάντιες κατσαρίδες στην Αυστραλία, είναι όσο μια παλάμη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΚΟΣΜΟΣ
Αυστραλία Kατσαρίδες της Μαδαγασκάρης Κατσαρίδες

Τρόμος και αηδία: Κατέσχεσαν 100.000 γιγάντιες κατσαρίδες στην Αυστραλία, είναι όσο μια παλάμη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η κατάσχεση εκτιμώμενης συνολικής αξίας 143.000 δολαρίων περιελάμβανε κατσαρίδες της Μαδαγασκάρης και κατσαρίδες του είδους dubia

Τρόμος και αηδία: Κατέσχεσαν 100.000 γιγάντιες κατσαρίδες στην Αυστραλία, είναι όσο μια παλάμη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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Μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις κατά της παράνομης διακίνησης εξωτικών ειδών πραγματοποίησαν οι Αρχές στην Αυστραλία, που κατάσχεσαν περίπου 100.000 εξωτικές κατσαρίδες από επαγγελματία εκτροφέα στη Νέα Νότια Ουαλία.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην πόλη Μπάθερστ, περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά του Σίδνεϊ, όπου οι αρμόδιες υπηρεσίες εντόπισαν έναν τεράστιο αριθμό παράνομων εντόμων συνολικής εκτιμώμενης αξίας 143.000 δολαρίων. Ανάμεσα στα είδη που κατασχέθηκαν περιλαμβάνονταν κατσαρίδες της Μαδαγασκάρης και κατσαρίδες του είδους dubia, των οποίων η εισαγωγή, η εκτροφή και η εμπορία απαγορεύονται στην Αυστραλία.

Σύμφωνα με τις αυστραλιανές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση παράνομων εξωτικών ασπόνδυλων που έχει καταγραφεί στη χώρα. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα συγκεκριμένα είδη ενδέχεται να μεταφέρουν ασθένειες, ενώ παράλληλα αποτελούν απειλή για την τοπική βιοποικιλότητα και τη γεωργική παραγωγή.



Οι κατσαρίδες, ορισμένες από τις οποίες φτάνουν σε μέγεθος αντίστοιχο με την παλάμη ενός ανθρώπου, επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν κυρίως ως τροφή για οικόσιτα ερπετά. Ωστόσο, οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι όλα τα κατασχεμένα έντομα θα θανατωθούν προκειμένου να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος διαφυγής τους στο φυσικό περιβάλλον.

Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος του υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής, Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Υδάτων (DCCEEW) τόνισε ότι οι έλεγχοι για την παράνομη εκτροφή και εμπορία εξωτικών κατσαρίδων θα συνεχιστούν, προειδοποιώντας ότι όσοι παραβιάζουν τη νομοθεσία ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με αυστηρές κυρώσεις.

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Παράλληλα, κάλεσε τους ιδιοκτήτες ερπετών που χρησιμοποιούν κατσαρίδες dubia ως τροφή να στραφούν σε νόμιμες εναλλακτικές λύσεις, όπως οι γρύλοι και άλλα επιτρεπόμενα είδη εντόμων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι λεγόμενες «συρίζουσες» κατσαρίδες της Μαδαγασκάρης, ένα από τα μεγαλύτερα είδη κατσαρίδας στον κόσμο. Το όνομά τους προέρχεται από τον χαρακτηριστικό συριγμό που παράγουν ως αμυντικό μηχανισμό, ήχο αρκετά δυνατό ώστε να αποθαρρύνει πιθανούς θηρευτές.
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