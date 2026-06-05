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Τρόμος και αηδία: Κατέσχεσαν 100.000 γιγάντιες κατσαρίδες στην Αυστραλία, είναι όσο μια παλάμη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Τρόμος και αηδία: Κατέσχεσαν 100.000 γιγάντιες κατσαρίδες στην Αυστραλία, είναι όσο μια παλάμη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η κατάσχεση εκτιμώμενης συνολικής αξίας 143.000 δολαρίων περιελάμβανε κατσαρίδες της Μαδαγασκάρης και κατσαρίδες του είδους dubia
Μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις κατά της παράνομης διακίνησης εξωτικών ειδών πραγματοποίησαν οι Αρχές στην Αυστραλία, που κατάσχεσαν περίπου 100.000 εξωτικές κατσαρίδες από επαγγελματία εκτροφέα στη Νέα Νότια Ουαλία.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην πόλη Μπάθερστ, περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά του Σίδνεϊ, όπου οι αρμόδιες υπηρεσίες εντόπισαν έναν τεράστιο αριθμό παράνομων εντόμων συνολικής εκτιμώμενης αξίας 143.000 δολαρίων. Ανάμεσα στα είδη που κατασχέθηκαν περιλαμβάνονταν κατσαρίδες της Μαδαγασκάρης και κατσαρίδες του είδους dubia, των οποίων η εισαγωγή, η εκτροφή και η εμπορία απαγορεύονται στην Αυστραλία.
Σύμφωνα με τις αυστραλιανές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση παράνομων εξωτικών ασπόνδυλων που έχει καταγραφεί στη χώρα. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα συγκεκριμένα είδη ενδέχεται να μεταφέρουν ασθένειες, ενώ παράλληλα αποτελούν απειλή για την τοπική βιοποικιλότητα και τη γεωργική παραγωγή.
Οι κατσαρίδες, ορισμένες από τις οποίες φτάνουν σε μέγεθος αντίστοιχο με την παλάμη ενός ανθρώπου, επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν κυρίως ως τροφή για οικόσιτα ερπετά. Ωστόσο, οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι όλα τα κατασχεμένα έντομα θα θανατωθούν προκειμένου να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος διαφυγής τους στο φυσικό περιβάλλον.
Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος του υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής, Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Υδάτων (DCCEEW) τόνισε ότι οι έλεγχοι για την παράνομη εκτροφή και εμπορία εξωτικών κατσαρίδων θα συνεχιστούν, προειδοποιώντας ότι όσοι παραβιάζουν τη νομοθεσία ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με αυστηρές κυρώσεις.
Παράλληλα, κάλεσε τους ιδιοκτήτες ερπετών που χρησιμοποιούν κατσαρίδες dubia ως τροφή να στραφούν σε νόμιμες εναλλακτικές λύσεις, όπως οι γρύλοι και άλλα επιτρεπόμενα είδη εντόμων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι λεγόμενες «συρίζουσες» κατσαρίδες της Μαδαγασκάρης, ένα από τα μεγαλύτερα είδη κατσαρίδας στον κόσμο. Το όνομά τους προέρχεται από τον χαρακτηριστικό συριγμό που παράγουν ως αμυντικό μηχανισμό, ήχο αρκετά δυνατό ώστε να αποθαρρύνει πιθανούς θηρευτές.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην πόλη Μπάθερστ, περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά του Σίδνεϊ, όπου οι αρμόδιες υπηρεσίες εντόπισαν έναν τεράστιο αριθμό παράνομων εντόμων συνολικής εκτιμώμενης αξίας 143.000 δολαρίων. Ανάμεσα στα είδη που κατασχέθηκαν περιλαμβάνονταν κατσαρίδες της Μαδαγασκάρης και κατσαρίδες του είδους dubia, των οποίων η εισαγωγή, η εκτροφή και η εμπορία απαγορεύονται στην Αυστραλία.
Σύμφωνα με τις αυστραλιανές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση παράνομων εξωτικών ασπόνδυλων που έχει καταγραφεί στη χώρα. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα συγκεκριμένα είδη ενδέχεται να μεταφέρουν ασθένειες, ενώ παράλληλα αποτελούν απειλή για την τοπική βιοποικιλότητα και τη γεωργική παραγωγή.
🇦🇺 🪳 Australia seizes 100,000 cockroaches in bug-breeder bust— AFP News Agency (@AFP) June 5, 2026
Wildlife officers have busted an illegal cockroach-breeding operation in rural Australia, seizing a skin-crawling haul worth some $140,000 on the black market for exotic bugs. They found Madagascar "hissing"… pic.twitter.com/Pu3MMsXBKI
Οι κατσαρίδες, ορισμένες από τις οποίες φτάνουν σε μέγεθος αντίστοιχο με την παλάμη ενός ανθρώπου, επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν κυρίως ως τροφή για οικόσιτα ερπετά. Ωστόσο, οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι όλα τα κατασχεμένα έντομα θα θανατωθούν προκειμένου να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος διαφυγής τους στο φυσικό περιβάλλον.
Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος του υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής, Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Υδάτων (DCCEEW) τόνισε ότι οι έλεγχοι για την παράνομη εκτροφή και εμπορία εξωτικών κατσαρίδων θα συνεχιστούν, προειδοποιώντας ότι όσοι παραβιάζουν τη νομοθεσία ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με αυστηρές κυρώσεις.
Australian authorities have seized more than 100,000 live cockroaches from a single commercial breeder in Bathurst, New South Wales — the country's largest-ever confiscation of exotic invertebrates.— CGTN Europe (@CGTNEurope) June 5, 2026
The haul of Madagascar hissing and dubia cockroaches was worth 200,000… pic.twitter.com/8J2F4DHLFo
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι λεγόμενες «συρίζουσες» κατσαρίδες της Μαδαγασκάρης, ένα από τα μεγαλύτερα είδη κατσαρίδας στον κόσμο. Το όνομά τους προέρχεται από τον χαρακτηριστικό συριγμό που παράγουν ως αμυντικό μηχανισμό, ήχο αρκετά δυνατό ώστε να αποθαρρύνει πιθανούς θηρευτές.
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