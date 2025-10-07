Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Συνειδητά απέχω τηλεοπτικά φέτος, θα κάνω μόνο ραδιόφωνο
Του χρόνου να είμαστε καλά και να επιστρέψω, συμπλήρωσε η αθλητικογράφος
Στη συνειδητή απόφασή της να απέχει από την τηλεόραση, μετά τον ερχομό του γιου της, αναφέρθηκε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Η αθλητικογράφος υποδέχτηκε το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν, τον περασμένο Ιούλιο. Τη φετινή σεζόν θα αρκεστεί στην παρουσία της στο ραδιόφωνο προκειμένου να επικεντρωθεί στην ανατροφή του γιου της. Ωστόσο, του χρόνου θα ήθελε, όπως ανέφερε, να επιστρέψει τηλεοπτικά, συμμετέχοντας σε κάποια εκπομπή.
«Φέτος θα κάνω μόνο ραδιόφωνο. Θα απέχω τηλεοπτικά συνειδητά για φέτος. Του χρόνου να είμαστε καλά και θα επιστρέψω. Δεν είχα τηλεοπτικές προτάσεις», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Τρίτη 7 Οκτωβρίου.
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν υπήρξε ποτέ πρόβλημα στη σχέση της με τον Κώστα Τσουρό με τον οποίο συνεργάστηκε τηλεοπτικά πέρυσι. «Δεν έχει συμβεί απολύτως τίποτα με τον Κώστα και πραγματικά απορώ γιατί έχει πάρει τόση διάσταση το αν μιλάμε ή όχι. Δεν έχει συμβεί απολύτως τίποτα», διευκρίνισε.
Όσον αφορά στις αλλαγές που έχει φέρει η έλευση του παιδιού της στην καθημερινότητά της, η αθλητικογράφος σημείωσε: «Το μόνο που άλλαξε είναι η καθημερινότητά μου και το κινητό μου είναι μονίμως στο αθόρυβο και η τηλεόραση κλειστή. Είμαι με το μωράκι μου».
