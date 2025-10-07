Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Συνειδητά απέχω τηλεοπτικά φέτος, θα κάνω μόνο ραδιόφωνο
GALA
Ευρυδίκη Βαλαβάνη Τηλεόραση

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Συνειδητά απέχω τηλεοπτικά φέτος, θα κάνω μόνο ραδιόφωνο

Του χρόνου να είμαστε καλά και να επιστρέψω, συμπλήρωσε η αθλητικογράφος

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Συνειδητά απέχω τηλεοπτικά φέτος, θα κάνω μόνο ραδιόφωνο
Ιωάννα Μαρίνου
16 ΣΧΟΛΙΑ
Στη συνειδητή απόφασή της να απέχει από την τηλεόραση, μετά τον ερχομό του γιου της, αναφέρθηκε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Η αθλητικογράφος υποδέχτηκε το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν, τον περασμένο Ιούλιο.  Τη φετινή σεζόν θα αρκεστεί στην παρουσία της στο ραδιόφωνο προκειμένου να επικεντρωθεί στην ανατροφή του γιου της.  Ωστόσο, του χρόνου θα ήθελε, όπως ανέφερε, να επιστρέψει τηλεοπτικά, συμμετέχοντας σε κάποια εκπομπή.

«Φέτος θα κάνω μόνο ραδιόφωνο. Θα απέχω τηλεοπτικά συνειδητά για φέτος. Του χρόνου να είμαστε καλά και θα επιστρέψω. Δεν είχα τηλεοπτικές προτάσεις», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Τρίτη 7 Οκτωβρίου.

Δείτε το βίντεο
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν υπήρξε ποτέ πρόβλημα στη σχέση της με τον Κώστα Τσουρό με τον οποίο συνεργάστηκε τηλεοπτικά πέρυσι. «Δεν έχει συμβεί απολύτως τίποτα με τον Κώστα και πραγματικά απορώ γιατί έχει πάρει τόση διάσταση το αν μιλάμε ή όχι. Δεν έχει συμβεί απολύτως τίποτα», διευκρίνισε.

Όσον αφορά στις αλλαγές που έχει φέρει η έλευση του παιδιού της στην καθημερινότητά της, η αθλητικογράφος σημείωσε: «Το μόνο που άλλαξε είναι η καθημερινότητά μου και το κινητό μου είναι μονίμως στο αθόρυβο και η τηλεόραση κλειστή. Είμαι με το μωράκι μου».

Ειδήσεις σήμερα:

Μπροστά στα μάτια του ανιψιού του ιδιοκτήτη έγινε το έγκλημα στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα - Το δρομολόγιο διαφυγής του δράστη

Σίδνεϊ: Για 25 αδικήματα διώκεται ο ομογενής Αρτέμιος Μίντζας μετά την επίθεση με 50 πυροβολισμούς στο Κρόιντον Παρκ

Νοσηλεύτριες στο «Αττικόν» έδωσαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη και της προκάλεσαν αλλεργικό επεισόδιο
Ιωάννα Μαρίνου
16 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης