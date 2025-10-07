Σίδνεϊ: Για 25 αδικήματα διώκεται ο ομογενής Αρτέμιος Μίντζας μετά την επίθεση με 50 πυροβολισμούς στο Κρόιντον Παρκ
Σίδνεϊ Πυροβολισμοί Αρτέμιος Μίντζας

Σίδνεϊ: Για 25 αδικήματα διώκεται ο ομογενής Αρτέμιος Μίντζας μετά την επίθεση με 50 πυροβολισμούς στο Κρόιντον Παρκ

Η αστυνομία ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις σύνδεσης του δράστη με το οργανωμένο έγκλημα ή τρομοκρατικές ομάδες - Ένταση κατά την πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο

Σίδνεϊ: Για 25 αδικήματα διώκεται ο ομογενής Αρτέμιος Μίντζας μετά την επίθεση με 50 πυροβολισμούς στο Κρόιντον Παρκ
Ένας 60χρονος ομογενής, ο Αρτέμιος Μίντζας, κατηγορείται για 25 αδικήματα, μεταξύ αυτών και απόπειρα ανθρωποκτονίας, μετά το περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Croydon Park, στα δυτικά προάστια του Σίδνεϊ.

Σύμφωνα με τον Νέο Κόσμο, η περιοχή τέθηκε σε αποκλεισμό για περίπου δύο ώρες, έπειτα από αναφορές για ένοπλο άνδρα στην Georges River Road, κοντά στην Brighton Street. Η αστυνομία της NSW περιέγραψε την επιχείρηση ως «εξαιρετικά επικίνδυνη».

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο Μίντζας φέρεται να πυροβόλησε έως και 50 φορές, «τυχαία και αδιάκριτα», από το παράθυρο διαμερίσματος πάνω από εμπορικό κατάστημα, πλήττοντας 13 οχήματα και μια στάση λεωφορείου.

Η NSW Ambulance παρείχε φροντίδα σε 16 άτομα με ελαφρά τραύματα, ενώ δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο· ο ένας υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση μετά από τραύματα στον λαιμό και το στήθος.

Περίπου στις 9:30 το βράδυ, ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας εισέβαλαν στο διαμέρισμα και συνέλαβαν τον Μίντζα, κατάσχοντας ένα όπλο διαμετρήματος .30 και πυρομαχικά. Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο υπό αστυνομική φρούρηση, με τραύμα στο μάτι από θραύσματα γυαλιού, και στη συνέχεια επέστρεψε στο Burwood Police Station.



Το βράδυ της Δευτέρας του απαγγέλθηκαν κατηγορίες απόπειρας ανθρωποκτονίας, καθώς και αδικήματα που σχετίζονται με παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου, πυροβολισμούς σε δημόσιο χώρο και αντίσταση κατά της σύλληψης.

Την Τρίτη, 7 Οκτωβρίου, ο Μίντζας οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου Burwood Local Court. Εκεί του αρνήθηκαν αποφυλάκιση με εγγύηση.

Η αστυνομία ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις σύνδεσης με το οργανωμένο έγκλημα ή τρομοκρατικές ομάδες, ούτε καταγεγραμμένο ιστορικό ψυχικών προβλημάτων.


«Είναι ένας 60χρονος άνδρας με δύο παιδιά και ελάχιστες επαφές με την αστυνομία τα τελευταία 20 χρόνια», δήλωσε ο αξιωματούχος της αστυνομίας Stephen Parry.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ABC News, ο Μίντζας εργάζεται στο Sydney Trains.

Οι έρευνες συνεχίζονται από την ειδική ομάδα Strike Force Cornwood, η οποία εξετάζει τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Ένταση κατά την πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο


Κατά την πρώτη εμφάνιση του κατηγορουμένου στο δικαστήριο του Burwood την Τρίτη, σημειώθηκε έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο δικηγόρους που διεκδικούσαν την εκπροσώπηση του Αρτέμη Μίντζα. Η δικηγόρος Νταϊάνα Σαμπούνη δήλωσε ότι είχε επικοινωνία με τον Μίντζα και την οικογένειά του από τη νύχτα των πυροβολισμών και ήταν έτοιμη να τον εκπροσωπήσει ενώπιον του δικαστηρίου. Ωστόσο, η συνάδελφός της, η δικηγόρος Ντίμφνα Χόκινς, αντέδρασε, υποστηρίζοντας ότι είχε επίσης λάβει εντολή από τον φερόμενο ως δράστη. Όταν η Σαμπούνη διαμαρτυρήθηκε ζητώντας άμεση διευθέτηση του ζητήματος, η δικαστής Τζένιφερ Πράις τη συμβούλευσε να «χαμηλώσει τους τόνους». Τελικά, ο Μίντζας οδηγήθηκε στο εδώλιο, με χειροπέδες και εμφανώς πρησμένα κόκκινα μάτια, για να επιβεβαιώσει ότι επιθυμεί η Χόκινς να είναι η νομική του εκπρόσωπος.

