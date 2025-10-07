Σίδνεϊ: Για 25 αδικήματα διώκεται ο ομογενής Αρτέμιος Μίντζας μετά την επίθεση με 50 πυροβολισμούς στο Κρόιντον Παρκ
Η αστυνομία ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις σύνδεσης του δράστη με το οργανωμένο έγκλημα ή τρομοκρατικές ομάδες - Ένταση κατά την πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο
Σύμφωνα με τον Νέο Κόσμο, η περιοχή τέθηκε σε αποκλεισμό για περίπου δύο ώρες, έπειτα από αναφορές για ένοπλο άνδρα στην Georges River Road, κοντά στην Brighton Street. Η αστυνομία της NSW περιέγραψε την επιχείρηση ως «εξαιρετικά επικίνδυνη».
Σύμφωνα με τις Αρχές, ο Μίντζας φέρεται να πυροβόλησε έως και 50 φορές, «τυχαία και αδιάκριτα», από το παράθυρο διαμερίσματος πάνω από εμπορικό κατάστημα, πλήττοντας 13 οχήματα και μια στάση λεωφορείου.
@7newsaustralia
Artemios Mintzas, who allegedly opened fire from a Croydon Park apartment in Sydney's inner west, injuring dozens, has been charged with 25 offences relating to the shooting. #court #crime #charged #sydney #croydonpark♬ original sound - 7NEWS Australia
Η NSW Ambulance παρείχε φροντίδα σε 16 άτομα με ελαφρά τραύματα, ενώ δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο· ο ένας υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση μετά από τραύματα στον λαιμό και το στήθος.
Περίπου στις 9:30 το βράδυ, ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας εισέβαλαν στο διαμέρισμα και συνέλαβαν τον Μίντζα, κατάσχοντας ένα όπλο διαμετρήματος .30 και πυρομαχικά. Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο υπό αστυνομική φρούρηση, με τραύμα στο μάτι από θραύσματα γυαλιού, και στη συνέχεια επέστρεψε στο Burwood Police Station.
A 60-year-old man was arrested after allegedly indiscriminately firing 50 to 100 shots at passersby in the inner-west Sydney suburb of Croydon Park on Sunday: media reports pic.twitter.com/THrpkaakL4— Global Times (@globaltimesnews) October 6, 2025
Το βράδυ της Δευτέρας του απαγγέλθηκαν κατηγορίες απόπειρας ανθρωποκτονίας, καθώς και αδικήματα που σχετίζονται με παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου, πυροβολισμούς σε δημόσιο χώρο και αντίσταση κατά της σύλληψης.
Την Τρίτη, 7 Οκτωβρίου, ο Μίντζας οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου Burwood Local Court. Εκεί του αρνήθηκαν αποφυλάκιση με εγγύηση.
Η αστυνομία ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις σύνδεσης με το οργανωμένο έγκλημα ή τρομοκρατικές ομάδες, ούτε καταγεγραμμένο ιστορικό ψυχικών προβλημάτων.
I'm at the scene in Croydon Park where last night and active shooter allegedly fired up to 100 bullets down into the street below. It caused the suburb to be locked down. 16 people treated at the scene, one person fighting for life in hospital. Details on @SkyNewsAust pic.twitter.com/TmT6gIeqfj— Kenny Heatley (@KennyHeatley) October 5, 2025
«Είναι ένας 60χρονος άνδρας με δύο παιδιά και ελάχιστες επαφές με την αστυνομία τα τελευταία 20 χρόνια», δήλωσε ο αξιωματούχος της αστυνομίας Stephen Parry.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ABC News, ο Μίντζας εργάζεται στο Sydney Trains.
Ένταση κατά την πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο
Κατά την πρώτη εμφάνιση του κατηγορουμένου στο δικαστήριο του Burwood την Τρίτη, σημειώθηκε έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο δικηγόρους που διεκδικούσαν την εκπροσώπηση του Αρτέμη Μίντζα. Η δικηγόρος Νταϊάνα Σαμπούνη δήλωσε ότι είχε επικοινωνία με τον Μίντζα και την οικογένειά του από τη νύχτα των πυροβολισμών και ήταν έτοιμη να τον εκπροσωπήσει ενώπιον του δικαστηρίου. Ωστόσο, η συνάδελφός της, η δικηγόρος Ντίμφνα Χόκινς, αντέδρασε, υποστηρίζοντας ότι είχε επίσης λάβει εντολή από τον φερόμενο ως δράστη. Όταν η Σαμπούνη διαμαρτυρήθηκε ζητώντας άμεση διευθέτηση του ζητήματος, η δικαστής Τζένιφερ Πράις τη συμβούλευσε να «χαμηλώσει τους τόνους». Τελικά, ο Μίντζας οδηγήθηκε στο εδώλιο, με χειροπέδες και εμφανώς πρησμένα κόκκινα μάτια, για να επιβεβαιώσει ότι επιθυμεί η Χόκινς να είναι η νομική του εκπρόσωπος.
Ειδήσεις σήμερα:
Εκλογικό ψηφοδέλτιο το σχέδιο Τσίπρα: Η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και στο βάθος το νέο κόμμα
Η Γαλλία στο χείλος της θεσμικής κόπωσης - Τι απομένει στον Μακρόν μετά και την παραίτηση Λεκορνί;
Ασύλληπτος ο δράστης του διπλού φονικού στη Φοινικούντα - «Χτενίζουν» κάμερες ασφαλείας, άγνωστα ακόμη τα κίνητρα
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr