Η Έλενα Μαυρίδου μίλησε για το διαζύγιο από τον Δημήτρη Λάλο: «Δεν είναι αναίμακτο»
Η Έλενα Μαυρίδου μίλησε για το διαζύγιο από τον Δημήτρη Λάλο: «Δεν είναι αναίμακτο»

Τα πράγματα θέλουν δουλειά για να φτάσουν σε έναν καλό δρόμο, πρόσθεσε η ηθοποιός

Για τον χωρισμό της από τον Δημήτρη Λάλο μετά από 9 χρόνια γάμου, μίλησε η Έλενα Μαυρίδου, εξηγώντας πως ακόμα και αν ένα πρώην ζευγάρι έχει την ωριμότητα να διαχειριστεί μία τέτοια κατάσταση, παραμένει δύσκολη.

Η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Μαμά-δες» και σε απόσπασμα που προβλήθηκε από το επεισόδιο του Σαββατοκύριακου στον αέρα του «Happy Day», εξήγησε πως «ένα διαζύγιο δεν είναι σαν τις ταινίες».

«Είναι κάτι δύσκολο, ακόμα και αν καταλήξει να είναι καλό διαζύγιο γιατί οι άνθρωποι έχουν την ωριμότητα να το διαχειριστούν και να ξεπεράσουν πράγματα για να είναι ενωμένοι και αγαπημένοι, είναι δύσκολο. Δεν είναι αναίμακτο. Δεν είναι σαν τις ταινίες ένα διαζύγιο. Τα πράγματα θέλουν δουλειά για να μπορέσουν να φτάσουν σε έναν καλό δρόμο», δήλωσε η Έλενα Μαυρίδου.

Ο Δημήτρης Λάλος και η Έλενα Μαυρίδου έληξαν τον γάμο τους, ύστερα από 9 χρόνια, με το διαζύγιό τους να εκδίδεται τον Μάιο του 2024. Οι δύο ηθοποιοί έλυσαν τον γάμο πολιτισμένα, έχοντας αποφασίσει σε συνεπιμέλεια του παιδιού που έχουν.

Σε παλαιότερη κοινή τους συνέντευξη στο περιοδικό OK!, η Έλενα Μαυρίδου είχε αναφερθεί στη γνωριμία τους, λέγοντας: «Ήταν να παίξουμε σε μία παράσταση. Η παράσταση ήταν να ανέβει στο δικό μου θέατρο, στο Θέατρο "Χώρος", Από την πρώτη στιγμή που ήρθε, ένιωσα σύνδεση με τον Δημήτρη. Είναι ένας άνθρωπος που έχει μοχθήσει για το θέατρο, το αγαπάει ποικιλιοτρόπως, έχει χτιστεί κυριολεκτικά το Επί Κολωνώ και αυτό συγκίνησε», ενώ στη συνέχεια είχε τονίσει: «Όταν γνωριστήκαμε έγινε κατευθείαν άμεση σύνδεση. Ίσως ήταν το βλέμμα του».


