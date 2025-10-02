Συγκλονίζει η γιαγιά της Μαρίας Νιώτη που δολοφονήθηκε από stalker - «Γνώρισα την εγγόνα μου από τις παντόφλες στο δρόμο»



«Πού είναι η αδερφή μου γιαγιά;»



O stalker





H Μαρία Νιώτης (αριστερά) και η φίλη της Ισαμπέλα Σάλας (δεξιά)

Η Μαρία και η φίλη της, Ισαμπέλα Σάλας, ήταν στην Burnside Avenue, έναν ήσυχο, κατοικημένο δρόμο στο Κράνφορντ του Νιου Τζέρσεϊ, με όριο ταχύτητας μόλις 25 μίλια την ώρα. Το μαύρο Jeep Compass που οδηγούσε ο 17χρονος τις παρέσυρε και ο οδηγός διέφυγε. Τα δύο κορίτσια μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όμως υπέκυψαν στα τραύματά τους λίγες ώρες αργότερα. Η σύλληψη του 17χρονου με καταγωγή από το Γκάργουντ, μια γειτονική πόλη, έγινε κοντά στο σημείο του δυστυχήματος. Γείτονες έβλεπαν τον 17χρονο τους τελευταίους τρεις μήνες έξω από το σπίτι μιας εκ των θυμάτων υπονοώντας ότι πρόκειται για stalker

Συγγενείς και φίλοι των θυμάτων ανέφεραν ότι οι δύο μαθήτριες γνώριζαν τον οδηγό καταγγέλλοντας ότι είχαν κατατεθεί περιοριστικά μέτρα σε βάρος του μετά από καταγγελίες για παρενόχληση και καταδίωξη. «Είχε κάνει καταγγελίες και δεν έγινε τίποτα. Είναι απλά μια τραγωδία», είπε φίλη τους.

