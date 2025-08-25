Δημήτρης Λάλος: «Πάντα μαζί» - Οι φωτογραφίες του με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου
Δημήτρης Λάλος: «Πάντα μαζί» - Οι φωτογραφίες του με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου
Ο ηθοποιός ανάρτησε μερικά στιγμιότυπα με τη σύντροφό του στο Instagram
Δύο φωτογραφίες με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου δημοσίευσε ο Δημήτρης Λάλος στα social media, με αφορμή την έναρξη των γυρισμάτων της σειράς «Μία Νύχτα Μόνο», όπου θα συμπρωταγωνιστήσουν.
Το ζευγάρι που γνωρίστηκε στον Σασμό και ανέπτυξε σχέση, αφού χώρισαν και οι δύο από τους συζύγους τους, ζει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του και απολαμβάνει τον έρωτά του.
Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Δημήτρης Λάλος, ανέβασε δύο στιγμιότυπα με τη σύντροφό του και έγραψε στη λεζάντα που τα συνόδευσε: «Πάντα μαζί».
Δείτε τη δημοσίευση
Με τη σειρά της, η Μαριλίτα Λαμπροπούλου μοιράστηκε κι εκείνη δύο φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό, στα οποία εμφανίζεται να πίνει καφέ με τον Δημήτρη Λάλο. Στη λεζάντα αναφέρει: «Μαζί. Πρώτη φωτογράφιση. Νέα κύματα. Ενθουσιασμένοι».
Δείτε τις φωτογραφίες
