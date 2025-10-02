Πούτιν: Η Ρωσία θα απαντήσει στη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης - Ανοησία η συζήτηση για πόλεμο με το ΝΑΤΟ

Στην ετήσια συνάντηση του Valdai Discussion Club, ο Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησε για τη νέα πολυπολική παγκόσμια τάξη, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο πολέμου με το ΝΑΤΟ και απειλώντας με «» απέναντι στη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης.

Επιπλέον, ο Πούτιν απέρριψε τους ισχυρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ρωσία είναι «χάρτινη τίγρης», λέγοντας πως η Ρωσία διαθέτει τον πιο ικανό στρατό στον κόσμο ενώ υπαινίχθηκε ότι αν η Ρωσία είναι χάρτινη τίγρης, τότε και το ΝΑΤΟ είναι επίσης, και προκάλεσε τη Δύση να αντιμετωπίσει τη χάρτινη τίγρη αν πιστεύει πως αυτό έχει απέναντί της.



«Ανοησία» η συζήτηση για πόλεμο με το ΝΑΤΟ

Κλείσιμο



Προειδοποίηση για τη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης



«Θα κάνουμε πυρηνικές δοκιμές, αν το κάνουν και άλλες χώρες»

Το φετινό σύνθημα της ετήσιας συνάντησης ήταν «Ο πολυκεντρικός κόσμος: Οδηγίες χρήσης»: Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Ρώσος πρόεδρος παρουσίασε το όραμά του για το τι χαρακτηρίζει τη νέα διεθνή πραγματικότητα. Όπως είπε, η πολυπολική τάξη είναι πιο δημιουργική, λιγότερο προκαθορισμένη και πιο ευάλωτη σε παρεκκλίσεις από τα κράτη – αλλά ταυτόχρονα είναι πιο δημοκρατική.Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση κατά των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, τις οποίες κατηγόρησε ότι «υποδαυλίζουν την», επιχειρώντας να αναβιώσουν τον «κατασκευασμένο εχθρό» της Ρωσίας. Όπως είπε, οι ευρωπαϊκές ελίτ διαδίδουν πως ο πόλεμος με τη Ρωσία είναι κοντά, κάτι που χαρακτήρισε «» και «αδύνατο να το πιστέψει κανείς», αφού έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα ασφαλείας της ίδιας της Μόσχας.Παράλληλα, τόνισε ότι και οι ευρωπαϊκοί λαοί εμφανίζονται δύσπιστοι, καθώς «δεν ξέρουν τι είναι τόσο κακό στη Ρωσία και γιατί θα πρέπει να σφίξουν το ζωνάρι τους για να την αντιμετωπίσουν».Την ίδια ώρα, συμφώνησε με τα λόγια του Τραμπ ότι υπό μια διαφορετική κυβέρνηση των ΗΠΑ, η σύγκρουση στην Ουκρανία θα μπορούσεΥπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ, είπε προσθέτοντας, ωστόσο, ότι αυτό είναι «φυσιολογικό για τις μεγάλες χώρες».Επαίνεσε την προσέγγιση της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία έκανε «σαφείς δηλώσεις χωρίς υποκρισία»: «Ο πρόεδρος και η ομάδα του ήταν ανοιχτοί ως προς το ότι λειτουργούσαν ως ορθολογικοί παράγοντες που ενεργούσαν προς το συμφέρον της χώρας τους – ακριβώς όπως η Ρωσία». Ένα από τα συμφέροντα της Ρωσίας ήταν ημε τις ΗΠΑ, δήλωσε.Τα σύνθετα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν μόνο από κοινού, μόνο συνολικά. Η Ρωσία υπερασπίζεται με συνέπεια την αρχή του αδιαίρετου της ασφάλειας. Διαφορετικά, δεν υπάρχει ασφάλεια για κανέναν, συμπλήρωσε σε άλλο σημείο.Αναφερόμενος στη στρατιωτική ενίσχυση της Ευρώπης, ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Μόσχα δεν πρόκειται να μείνει αδρανής: «Πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτές τις εξελίξεις για να διατηρήσουμε την άμυνα και την ασφάλειά μας», ανέφερε. Η απάντηση της Ρωσίας στην στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης θα είναι πειστική, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος.Ο Πούτιν σχολίασε και τις δηλώσεις της Γερμανίας ότι θα οικοδομήσει τον ισχυρότερο στρατό στην Ευρώπη, αναρωτώμενος αν πρόκειται για πολιτική ρητορική ή για πραγματικά σχέδια. Προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα παρακολουθεί στενά τις κινήσεις αυτές και κατέληξε: «Η απάντησή μας θα είναι, για να το θέσω ήπια, αρκετά πειστική».Σχετικά με τηδήλωσε ότι «εξετάζουμε προσεκτικά τις πρωτοβουλίες του προέδρου Τραμπ» είπε. «Πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρχει».Ο Πούτιν προειδοποίησε επίσης ότι η χώρα του θα προχωρήσει σε πυρηνική δοκιμή, εάν το κάνει και κάποια άλλη πυρηνική δύναμη, αφού υποστήριξε ότι η Μόσχα έχει ενδείξεις ότι κάποια χώρα, την οποία δεν κατονόμασε, ετοιμάζεται να κάνει τέτοιες δοκιμές.