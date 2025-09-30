Η Ιωάννα Τούνη απάντησε με Τζούλια Αλεξανδράτου στο «τι νομίζει ο μέσος Έλληνας όταν λέω ότι είμαι επιχειρηματίας και διαφημίστρια»
Η Ιωάννα Τούνη απάντησε με Τζούλια Αλεξανδράτου στο «τι νομίζει ο μέσος Έλληνας όταν λέω ότι είμαι επιχειρηματίας και διαφημίστρια»

Η Instagrammer χρησιμοποίησε τις δηλώσεις της Τζούλιας Αλεξανδράτου από παλαιότερη συνέντευξή της: «Είμαι μπροστά σε έναν καναπέ και δεν κάνω απολύτως τίποτα»

Γεωργία Κοτζιά
Με ένα ηχητικό από παλαιότερη συνέντευξη της Τζούλιας Αλεξανδράτου, η Ιωάννα Τούνη απάντησε με καυστικό τρόπο μέσω TikTok σε όλους όσοι πιστεύουν ότι, ως επιχειρηματίας και διαφημίστρια, έχει μία μια εύκολη καθημερινότητα και έναν καθιστικό τρόπο ζωής.

Στο βίντεο που ανάρτησε, ακούγεται η Τζούλια Αλεξανδράτου στην εκπομπή «Μπορώ» της Άννας Δρούζα να λέει: «Είμαι μπροστά σε έναν καναπέ και δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πώς σου φαίνεται αυτό;».

Με δόση χιούμορ η Ιωάννα Τούνη έγραψε πάνω στο βίντεο «τι νομίζει ο μέσος Έλληνας όταν λέω ότι είμαι επιχειρηματίας και διαφημίστρια» θέλοντας να εξηγήσει, πως αν και προβάλλει τη ζωή της στα social media: τις εξόδους και τα ταξίδια της σε Ντουμπάι, Ιταλία, Παρίσι και Λονδίνο, όπως σημείωσε, πολλοί θεωρούν ότι δεν εργάζεται.

Συγκεκριμένα, η Instagrammer  έγραψε στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της:  «Πραγματικό και κάτω από κάθε βίντεο θα βρεις και μερικά θλιβερά, άσχετα σχόλια τύπου "ωραίο το Ντουμπάι;". Ενώ έχω πάει 3-4 φορές στη ζωή μου όλο και όλο, όπως ακριβώς και Ιταλία, Παρίσι και Λονδίνο και πάντα με παρέα που σας δείχνω, μιας και σας τα ανεβάζω όλα».

Δείτε το βίντεο

@j.touni

True🥲🫠 και κάτω από κάθε βίντεο θα βρεις και μερικά sad-άσχετα σχόλια τύπου: «ωραίο το Dubai”; Ενώ έχω πάει 3-4 φορές στην ζωή μου όλο, και όλο, όπως ακριβώς και Ιταλία, Παρίσι και Λονδίνο και πάντα με παρέα που σας δείχνω, μιας και σας τα ανεβάζω όλα 🥲🥲🥲 #φοργιου #βαιραλ #jtouni #touni

♬ πρωτότυπος ήχος - serafeimdarras

Η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, τα στρατηγικά όπλα και ο προβληματισμός στα κατώτερα στελέχη

1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος η πρώτη ποινή για τον Μπισμπίκη - Το βίντεο αφού πήρε σβάρνα τα ΙΧ και οι ειρωνείες του

Δανάη Παππά: Η προσωπική της ζωή, η τηλεόραση και ο χορός με τον Μπισμπίκη - Ποιος την ανακάλυψε ως ηθοποιό
Γεωργία Κοτζιά
