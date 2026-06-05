Ο Στάρμερ προειδοποιεί: Η Ρωσία θα είναι σε θέση να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ από το 2030

Σύμφωνα με την αξιολόγηση των υπηρεσιών μας πληροφοριών, όπως και εκείνη άλλων χωρών του ΝΑΤΟ, θα μπορούσε να υπάρξει μία επίθεση της Ρωσίας εναντίον του ΝΑΤΟ από το 2030, επισήμανε ο Βρετανό πρωθυπουργός