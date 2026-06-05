ΑΠΟΕΛ: Σε συζητήσεις με την ομάδα της Κύπρου ο Νίκος Παπαδόπουλος
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Νίκος Παπαδόπουλος ΑΠΟΕΛ Λεβαδειακός

ΑΠΟΕΛ: Σε συζητήσεις με την ομάδα της Κύπρου ο Νίκος Παπαδόπουλος

Η ομάδα της Κύπρου αναζητά τον αντικαταστάτη του Πάμπλο Γκαρσία και ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι ψηλά στη σχετική λίστα

ΑΠΟΕΛ: Σε συζητήσεις με την ομάδα της Κύπρου ο Νίκος Παπαδόπουλος
Η εξαιρετική εφετινή πορεία του Νίκου Παπαδόπουλου με τον Λεβαδειακό, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων κι εκτός συνόρων, με τον ΑΠΟΕΛ να προχωράει ένα βήμα... παρακάτω και να ξεκινάει συζητήσεις με τον Έλληνα τεχνικό για να ακολουθήσει το νέο πρότζεκτ που θέλει να ξεκινήσει η κυπριακή ομάδα την επόμενη σεζόν.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από την Κύπρο, ο Παπαδόπουλος αναμένεται να ταξιδέψει μέσα στις επόμενες ώρες στη Λευκωσία, προκειμένου να συζητήσει από κοντά με τους ανθρώπους του ΑΠΟΕΛ, που αναζητούν εδώ και λίγες εβδομάδες τον αντικαταστάτη του Πάμπλο Γκαρσία.

Ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, Χάρης Φωτίου έχει ήδη μιλήσει και με τον Ισπανό, Ρούμπεν Σέλες, ωστόσο, όπως τονίζεται στην Κύπρο, ο 54χρονος Έλληνας τεχνικός είναι αυτή την στιγμή ο Νο1 υποψήφιος για τον πάγκο του κυπριακού κλαμπ.

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