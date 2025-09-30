Βασίλης Μπισμπίκης: 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος η πρώτη ποινή - Το βίντεο αφού πήρε σβάρνα τα ΙΧ και οι ειρωνείες του

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του ηθοποιού,δήλωσε: «Ο δικαστής άκουσε όσα είχαμε να πούμε και έκρινε ότι πρέπει να προσέλθουν μάρτυρες. Όσα σας ανέφερε ο κ. Μπισμπίκης επιβεβαιώνονται με μάρτυρες και έγγραφα τα οποία θα προσκομίσουμε κατά τη δικάσιμο. Η υπόθεση δεν έχει καμία σχέση με αυτή που φαίνεται στα μέσα ενημέρωσης. Νομίζω, όλοι ξέρουν τι άνθρωπος είναι ο Βασίλης».Και πρόσθεσε: «Λίγες ώρες μετά το ατύχημα ο ίδιος ο Βασίλης μίλησε με την ασφαλιστική του και έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία αποζημίωσης και αποκατάστασης των ζημιωθέντων».Οι ισχυρισμοί του ηθοποιού, για τους οποίους ο δικηγόρος του είπε ότι υπάρχουν αποδείξεις, προκαλούν έκπληξη με δεδομένο ότι οι κάτοικοι στη γειτονιά της Φιλοθέης όπου συνέβησαν όλα, είπαν το βράδυ της Κυριακής ότι από την αστυνομία ενημερώθηκαν ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου που είχε προκαλέσει τις εκτεταμένες ζημιές στα δικά τους είχε εντοπιστεί. Για τον λόγο αυτό, το βράδυ της Κυριακής κλήθηκαν και κατέθεσαν στο τμήμα τροχαίας της Κηφισιάς. Αν είχαν ειδοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο για την ανάληψη της ευθύνης από τον υπαίτιο οδηγό, δεν θα ενημερώνονταν από την αστυνομία, αλλά θα γνώριζαν ήδη τι είχε συμβεί και με ευθύνη τίνος.Η αστυνομία, μετά την καταγγελία για τα σμπαραλιασμένα αυτοκίνητα προχώρησε σε έρευνα προκειμένου να εντοπιστεί ο υπαίτιος οδηγός και αυτό έγινε με τη βοήθεια μαρτυριών και βιντεοληπτικού υλικού, που οδήγησε στο αυτοκίνητο του Μπισμπίκη που το είχε αφήσει σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το σημείο του ατυχήματος. Η ταυτοποίηση του οχήματος που οδήγησε στον κ. Μπισμπίκη έγινε το απόγευμα της Κυριακής και τότε η αστυνομία άρχισε να τον αναζητά και εκείνος ανταποκρίθηκε πιθανότατα χωρίς να έχει συνειδητοποιήσει ότι επειδή δεν είχε εκπνεύσει το αυτόφωρο η διαδικασία θα ήταν αυτή που ακολουθήθηκε: Σύλληψη, κράτηση, εισαγγελέας, αυτόφωρο.