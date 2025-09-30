Δανάη Παππά: Η προσωπική της ζωή, η τηλεόραση και ο χορός με τον Μπισμπίκη - Ποιος την ανακάλυψε ως ηθοποιό
Δανάη Παππά: Η προσωπική της ζωή, η τηλεόραση και ο χορός με τον Μπισμπίκη - Ποιος την ανακάλυψε ως ηθοποιό
Η ηθοποιός βρέθηκε στο επίκεντρο, επειδή ήταν στην παρέα του Μπισμπίκη το βράδυ του τροχαίου στη Φιλοθέη
Στο επίκεντρο βρέθηκε η Δανάη Παππά, η οποία εμφανίστηκε σε βίντεο να διασκεδάζει και να χορεύει με τον Βασίλη Μπισμπίκη σε κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση, λίγες ώρες πριν ο ηθοποιός προκαλέσει τροχαίο στη Φιλοθέη. Σε βίντεο, που προβλήθηκε τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, δείχνει τους δύο ηθοποιούς ευδιάθετους.
Τα ξημερώματα του Σαββάτου, ο Βασίλης Μπισμπίκης προσέκρουσε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και μια μάντρα στη Φιλοθέη, εγκαταλείποντας το σημείο. Το απόγευμα της Κυριακής παρουσιάστηκε στο Α΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής και παραδέχθηκε ότι οδηγούσε το αγροτικό που προκάλεσε το ατύχημα. Λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της Δευτέρας, ο ηθοποιός έφτασε στην Ευελπίδων με χειροπέδες.
Η Δανάη Παππά είναι ηθοποιός και χορεύτρια, που τα τελευταία χρόνια κυνηγά το όνειρό της μέσα από συμμετοχές σε επιτυχημένα τηλεοπτικά σίριαλ και θεατρικές παραστάσεις, χωρίς να ξεχνά τη δεύτερη μεγάλη της αγάπη, τον χορό.
Αυτή την περίοδο πρωταγωνιστεί για δεύτερη χρονιά στη σειρά του Alpha «Άγιος Έρωτας», όπου υποδύεται τη Χλόη Μαρκοπούλου, μια νεαρή γυναίκα δυναμική και ταυτόχρονα ευαίσθητη.
Είναι γεννημένη στις 21 Αυγούστου του 1996 στην Αθήνα, όπου και μεγάλωσε, ενώ η καταγωγή της προέρχεται από την Κέρκυρα, την Εύβοια και το Αγρίνιο. Η Δανάη Παππά από παιδική ηλικία ξεκίνησε να ασχολείται με τον χορό. Μετά την ολοκλήρωση του σχολείου, παρακολούθησε για τρεις μήνες σεμινάρια χορού και θεάτρου στο Κέντρο Χορού Broadway στη Νέα Υόρκη. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, ξεκίνησε παράλληλα να δραστηριοποιείται και στο μόντελινγκ, κυρίως μέσα από διαφημιστικές δουλειές.
Στις αρχές του 2017 έγινε γνωστό ότι θα συμμετάσχει στη σειρά της Βάνας Δημητρίου «Το Τατουάζ», σε σκηνοθεσία Ανδρέα Γεωργίου. Μέσα από αυτή τη δουλειά πραγματοποίησε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο, κρατώντας τον πρωταγωνιστικό γυναικείο ρόλο ως Άννα Ραζή.
Η ίδια έχει δηλώσει σχετικά: «Ο Ανδρέας Γεωργίου με ανακάλυψε μέσω του προφίλ μου στο Instagram. Μου έστειλε μήνυμα και με κάλεσε στην Κύπρο για οντισιόν. Το πρώτο πράγμα που με ρώτησε ήταν, αν είμαι ηθοποιός κι αν μένω στην Ελλάδα. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν, αν είναι ο αληθινός Ανδρέας, γιατί κυκλοφορούν πολλά ψεύτικα προφίλ. Μετά από την έρευνα που έκανα και είδα, ότι πραγματικά είναι αληθινή η πρόταση που μου κάνει, προχωρήσαμε τη συνεργασία».
Στη σειρά συμπρωταγωνίστησε για δύο σεζόν με ηθοποιούς όπως ο Απόστολος Γκλέτσος, η Εβελίνα Παπούλια, η Μυρτώ Αλικάκη και η Κοραλία Καράντη.
Τον Μάιο του 2019 ανακοινώθηκε η συμμετοχή της στο σίριαλ του ΣΚΑΪ «8 Λέξεις», σε σενάριο Βάνας Δημητρίου και σκηνοθεσία Ανδρέα Γεωργίου, στον ρόλο της Ρωξάνης Δημοπούλου, έναν από τους βασικούς χαρακτήρες. Τον Ιούνιο του 2020 γνωστοποίησε την αποχώρησή της από τη σειρά, ολοκληρώνοντας την παρουσία της στις αρχές του δεύτερου κύκλου, τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, έπειτα από 250 επεισόδια.
Τον Μάιο του 2021 επέστρεψε τηλεοπτικά με μια guest εμφάνιση στο επεισόδιο «Περί γάμου» της κωμικής σειράς της ΕΡΤ1 «Η τούρτα της μαμάς» των Αλέξανδρου Ρήγα και Δημήτρη Αποστόλου. Από το 2021 έως το 2024 πρωταγωνίστησε στη σειρά του ALPHA, «Σασμός», με τον ρόλο της Θοδώρας Αγγελάκη.
Στον κινηματογράφο έκανε την πρώτη της εμφάνιση το 2016 με έναν μικρό ρόλο στην κωμωδία «The Bachelor». Το 2018 έπαιξε στο αμερικανικό δράμα «With a kiss I die», ενώ το 2020 ανακοινώθηκε πως θα πρωταγωνιστήσει στην κωμωδία του Στράτου Μαρκίδη «I Love Karditsa 2». Συμμετείχε επίσης, στη θεατρική παράσταση «Για μια Ζωή!» των Μιχάλη Ρέππα - Θανάση Παπαθανασίου στο Θέατρο Πειραιώς 131.
Μετά τον χωρισμό τους, υπήρξαν φήμες ότι η ηθοποιός έχει νέα σχέση με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, τον τότε συμπρωταγωνιστή της στη σειρά «Σασμός». Ωστόσο, η ίδια αρνήθηκε τις σχετικές φήμες, λέγοντας: «Με τον Γιώργο δεν έχουμε κάτι. Ο μόνος έρωτας που υπάρχει στη ζωή μου αυτή τη στιγμή είναι ο "Άγιος Έρωτας"».
Ποια είναι η Δανάη Παππά
Προσωπική ζωήΗ Δανάη Παππά διατηρούσε σχέση με τον επιχειρηματία Λάμπρο Λάζαρη για περίπου έξι χρόνια, αλλά οι δρόμοι τους χώρισαν στα τέλη Μαΐου του 2024. Ο χωρισμός τους υπήρξε επεισοδιακός με πληροφορίες να κάνουν λόγο για ανοιχτά οικονομικά θέματα μεταξύ τους, ωστόσο οι ίδιοι διέψευσαν ότι κατέληξαν στα δικαστήρια για να τα λύσουν.
