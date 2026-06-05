Φρίκη στην Ινδία: Άνδρας μπούκαρε στο γραφείο και μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη συνάδελφο και πρώην σύντροφό του, σκληρό βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ινδία Δολοφονία συνάδελφος Πρώην σύντροφος Επίθεση με μαχαίρι Απόπειρα αυτοκτονίας

Φρίκη στην Ινδία: Άνδρας μπούκαρε στο γραφείο και μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη συνάδελφο και πρώην σύντροφό του, σκληρό βίντεο

Ο δράστης προσπάθησε να αυτοκτονήσει μετά την επίθεση, αλλά δεν τα κατάφερε - Είχε επιδιώξει επανασύνδεση με τη γυναίκα, αλλά εκείνη τον απέρριψε

Φρίκη στην Ινδία: Άνδρας μπούκαρε στο γραφείο και μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη συνάδελφο και πρώην σύντροφό του, σκληρό βίντεο
13 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (4/6) μέσα στο γραφείο μιας ιδιωτικής εταιρείας στην πόλη Μοχάλι της Ινδίας, όταν ένας άνδρας μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη 29χρονη συνάδελφο και πρώην σύντροφό του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του thehindu, ο δράστης, Harvinder Mann, φέρεται να ήταν ζευγάρι με το θύμα, Dimple, και είχαν χωρίσει πριν από μερικούς μήνες. Εκείνος προσπάθησε να επανασυνδεθεί μαζί της, ωστόσο εκείνη τον απέρριψε.

Τη στιγμή της φονικής επίθεσης στο γραφείο της εταιρείας που δούλευαν και οι δύο κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας του κτιρίου. Την ώρα που ο Mann επιτέθηκε στην Dimple βρισκόταν σε εξέλιξη αλλαγή βάρδιας και μόνο δύο-τρεις άνθρωποι ήταν παρόντες στον όροφο. Όταν οι συνάδελφοι έσπευσαν να βοηθήσουν την τραυματισμένη γυναίκα, ο δράστης φέρεται να τους απείλησε ότι θα τους μαχαιρώσει.

Στη συνέχεια επιχείρησε να αυτοκτονήσει με το ίδιο μαχαίρι που κάρφωσε την πρώην σύντροφό του, αλλά δεν τα κατάφερε.Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατος της γυναίκας. Ο Mann δεν κατάφερε να αφαιρέσει την ίδια του τη ζωή και αναρρώνει από τα τραύματα του, ενώ, παράλληλα, κατηγορείται για δολοφονία.
13 ΣΧΟΛΙΑ

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