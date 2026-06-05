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Φρίκη στην Ινδία: Άνδρας μπούκαρε στο γραφείο και μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη συνάδελφο και πρώην σύντροφό του, σκληρό βίντεο
Φρίκη στην Ινδία: Άνδρας μπούκαρε στο γραφείο και μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη συνάδελφο και πρώην σύντροφό του, σκληρό βίντεο
Ο δράστης προσπάθησε να αυτοκτονήσει μετά την επίθεση, αλλά δεν τα κατάφερε - Είχε επιδιώξει επανασύνδεση με τη γυναίκα, αλλά εκείνη τον απέρριψε
Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (4/6) μέσα στο γραφείο μιας ιδιωτικής εταιρείας στην πόλη Μοχάλι της Ινδίας, όταν ένας άνδρας μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη 29χρονη συνάδελφο και πρώην σύντροφό του.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του thehindu, ο δράστης, Harvinder Mann, φέρεται να ήταν ζευγάρι με το θύμα, Dimple, και είχαν χωρίσει πριν από μερικούς μήνες. Εκείνος προσπάθησε να επανασυνδεθεί μαζί της, ωστόσο εκείνη τον απέρριψε.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του thehindu, ο δράστης, Harvinder Mann, φέρεται να ήταν ζευγάρι με το θύμα, Dimple, και είχαν χωρίσει πριν από μερικούς μήνες. Εκείνος προσπάθησε να επανασυνδεθεί μαζί της, ωστόσο εκείνη τον απέρριψε.
Τη στιγμή της φονικής επίθεσης στο γραφείο της εταιρείας που δούλευαν και οι δύο κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας του κτιρίου. Την ώρα που ο Mann επιτέθηκε στην Dimple βρισκόταν σε εξέλιξη αλλαγή βάρδιας και μόνο δύο-τρεις άνθρωποι ήταν παρόντες στον όροφο. Όταν οι συνάδελφοι έσπευσαν να βοηθήσουν την τραυματισμένη γυναίκα, ο δράστης φέρεται να τους απείλησε ότι θα τους μαχαιρώσει.
Colleague stabs woman employee to death at Mohali logistics firmhttps://t.co/GJ1Fulrpzs— The Indian Express (@IndianExpress) June 5, 2026
Στη συνέχεια επιχείρησε να αυτοκτονήσει με το ίδιο μαχαίρι που κάρφωσε την πρώην σύντροφό του, αλλά δεν τα κατάφερε.Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατος της γυναίκας. Ο Mann δεν κατάφερε να αφαιρέσει την ίδια του τη ζωή και αναρρώνει από τα τραύματα του, ενώ, παράλληλα, κατηγορείται για δολοφονία.
Office Romance Turns Fatal: Woman Killed by Colleague in Mohali— TeluguBulletin.com (@TeluguBulletin) June 5, 2026
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