Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δύο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άνδρας» - Οι αντιδράσεις μετά το νέο της βίντεο
GALA
Ιωάννα Τούνη TikTok

Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δύο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άνδρας» - Οι αντιδράσεις μετά το νέο της βίντεο

Η ατάκα της προκάλεσε νέα σχόλια, με πολλούς να συμφωνούν μαζί της και άλλους να αναρωτιούνται αν πρόκειται για υπονοούμενο

Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δύο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άνδρας» - Οι αντιδράσεις μετά το νέο της βίντεο
Γεωργία Κοτζιά
159 ΣΧΟΛΙΑ
Θέμα συζήτησης κατάφερε να γίνει για ακόμα μία φορά στα social media η Ιωάννα Τούνη, μετά από βίντεο που ανάρτησε στο TikTok και προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις. Η Instagrammer ανέβασε την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, ένα κλιπ στον λογαριασμό της εταιρείας της, όπου εμφανίζεται να κάνει lip-synching στο τραγούδι της Ριάνα «Breakin’ Dishes», ενώ χορεύει.

Ωστόσο, αυτό που τράβηξε την προσοχή δεν ήταν τόσο ο χορός της, όσο η ατάκα που συνόδευσε το βίντεο: «Χρειαζόταν 2 γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άντρας». Η φράση της Ιωάννας Τούνη «άναψε φωτιές» στα σχόλια, με τους ακόλουθούς της να προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν σε ποιον αναφέρεται.

Δείτε το βίντεο
@bubblegun_world

Το ‘πε 👀✨ #fyp #bubblegun #fyppp #bubblegunworld

♬ original sound - 𝐀𝐄𝐂𝐙𝐑𝐕
Στα σχόλια που ακολούθησαν, κάποιοι έσπευσαν να την αποθεώσουν για τον τρόπο που εκφράστηκε, γράφοντας: «Τα λέει απότομα και ωραία», «Πάλι δίκασε η συμπεθέρα!», «Με τέτοια γυναίκα δίπλα του έπρεπε να κάνει τον σταυρό του κάθε μέρα που ξυπνάει!». Άλλοι, ωστόσο, στάθηκαν επικριτικά στη φράση της, σχολιάζοντας: «Αφού όλο έλειπες, τι να κάνει και αυτός, βαρέθηκε μόνος του», «Ας ήσουν ικανή να τον κρατήσεις».

Δείτε κάποια σχόλια
Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δύο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άνδρας» - Οι αντιδράσεις μετά το νέο της βίντεο
Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δύο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άνδρας» - Οι αντιδράσεις μετά το νέο της βίντεο


Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Τα μηνύματα Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά την ακύρωση με Ερντογάν: Αν αυτό που κάνουμε με Chevron τους προκαλεί δυσφορία, «c' est la vie»

Έρχεται φθινόπωρο διαρκείας με βροχές από αύριο - Πτώση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς

Η ενόχληση της Κατερίνας Στεφανίδη μετά από σχόλιο για βίντεο με θηλασμό για το παιδί της - «Εγώ ήμουν τυχερή, άλλες μαμάδες δεν είναι»
Γεωργία Κοτζιά
159 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης