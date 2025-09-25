Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δύο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άνδρας» - Οι αντιδράσεις μετά το νέο της βίντεο
Η ατάκα της προκάλεσε νέα σχόλια, με πολλούς να συμφωνούν μαζί της και άλλους να αναρωτιούνται αν πρόκειται για υπονοούμενο
Θέμα συζήτησης κατάφερε να γίνει για ακόμα μία φορά στα social media η Ιωάννα Τούνη, μετά από βίντεο που ανάρτησε στο TikTok και προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις. Η Instagrammer ανέβασε την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, ένα κλιπ στον λογαριασμό της εταιρείας της, όπου εμφανίζεται να κάνει lip-synching στο τραγούδι της Ριάνα «Breakin’ Dishes», ενώ χορεύει.
Ωστόσο, αυτό που τράβηξε την προσοχή δεν ήταν τόσο ο χορός της, όσο η ατάκα που συνόδευσε το βίντεο: «Χρειαζόταν 2 γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άντρας». Η φράση της Ιωάννας Τούνη «άναψε φωτιές» στα σχόλια, με τους ακόλουθούς της να προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν σε ποιον αναφέρεται.
