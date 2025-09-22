Ιωάννα Τούνη: Καμία εκδίκηση γιατί ενώ εσύ πλουτίζεις και αδυνατίζεις, το hairline του μειώνεται
Δείτε το βίντεο που ανάρτησε η Instagrammer στο TikTok

Γεωργία Κοτζιά
Σε νέο βίντεο που ανάρτησε η Ιωάννα Τούνη στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, το συνόδευσε με μια ατάκα που έγραφε «καμία εκδίκηση γιατί ενώ εσύ πλουτίζεις και αδυνατίζεις, το hairline του μειώνεται».

Η Instagrammer εμφανίστηκε να περπατάει σε ένα μαγαζί με μαύρο σύνολο και πράσινες μπότες, χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη φράση για να τονίσει, πως προχωράει μπροστά στη ζωή της, δίνοντας έμφαση στους στόχους της.

Η Ιωάννα Τούνη θέλησε να περάσει το μήνυμα ότι δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα μετά από έναν χωρισμό. Όπως αφήνει να εννοηθεί, η ίδια βελτιώνεται σε όλους τους τομείς – επαγγελματικά και εμφανισιακά – την ώρα που ένα άλλο πρόσωπο παρουσιάζει αραίωση στα μαλλιά του.

Δείτε το βίντεο

@j.touni

Κατά τα άλλα @Bubblegun outfit & καλή καρδιά!😂❤️ #φοργιου #μπεςφοργιουγαμω

♬ No Broke Boys - Disco Lines & Tinashe


Γεωργία Κοτζιά
