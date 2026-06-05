Κατερίνα Καινούργιου: Περιοδικό γράφει ότι είμαι έγκυος, είναι αστείοι αυτοί οι τίτλοι, δεν ισχύει
Κατερίνα Καινούργιου: Περιοδικό γράφει ότι είμαι έγκυος, είναι αστείοι αυτοί οι τίτλοι, δεν ισχύει
Δεν ξέρω ποια γυναίκα μετά τη γέννα έχει ερωτική διάθεση, σχολίασε η παρουσιάστρια
Το δημοσίευμα που υποστήριξε ότι η Κατερίνα Καινούργιου είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της, διέψευσε η παρουσιάστρια.
Το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου, η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε στο «Super Κατερίνα» για μία ψευδή είδηση που κυκλοφόρησε για την προσωπική της ζωή. Πιο αναλυτικά, δημοσίευμα περιοδικού την ήθελε έγκυο στο δεύτερο παιδί της, μόλις δύο μήνες μετά τη γέννηση της κόρης της.
Η Κατερίνα Καινούργιου τόνισε ότι δεν ισχύει η φημολογούμενη εγκυμοσύνη της, λέγοντας: «Σήμερα γράφει ένα περιοδικό ότι είμαι έγκυος στο δεύτερό μου παιδί. Είναι αυτοί οι αστείοι τίτλοι σε κάτι περιοδικά, που δεν θέλω να πω το όνομα. "Έγκυος στο δεύτερο. Έπιασε γρήγορα λόγω υψηλής γονιμότητας η Καινούργιου. Έρχεται ο γιος". Άρα έχω και δεύτερο παιδί, έχω δει το φύλο. Είναι όλο... Με έχουν βάλει με ένα παιδάκι πάλι AI. Δεν ξέρω ποια γυναίκα μετά τη γέννα έχει ερωτική διάθεση. Δεν είμαι έγκυος πάντως».
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Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής απέκτησαν το πρώτο τους παιδί στις 3 Απριλίου. Σχεδόν έναν μήνα αργότερα, στις 11 Μαΐου, η παρουσιάστρια επέστρεψε στη θέση της στο «Super Κατερίνα» αναφέροντας μεταξύ άλλων για τη γέννηση της κόρης της: «Έχω γυρίσει διαφορετική. Νιώθω τόσο πλήρης, ευλογημένη, γεμάτη από αγάπη που νιώθω ότι έχω μια διαφορετική νοοτροπία. Μου έλεγαν θα γίνει μαμά και θα δεις ότι οι προτεραιότητες είναι άλλες, και έτσι είναι».
Το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου, η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε στο «Super Κατερίνα» για μία ψευδή είδηση που κυκλοφόρησε για την προσωπική της ζωή. Πιο αναλυτικά, δημοσίευμα περιοδικού την ήθελε έγκυο στο δεύτερο παιδί της, μόλις δύο μήνες μετά τη γέννηση της κόρης της.
Η Κατερίνα Καινούργιου τόνισε ότι δεν ισχύει η φημολογούμενη εγκυμοσύνη της, λέγοντας: «Σήμερα γράφει ένα περιοδικό ότι είμαι έγκυος στο δεύτερό μου παιδί. Είναι αυτοί οι αστείοι τίτλοι σε κάτι περιοδικά, που δεν θέλω να πω το όνομα. "Έγκυος στο δεύτερο. Έπιασε γρήγορα λόγω υψηλής γονιμότητας η Καινούργιου. Έρχεται ο γιος". Άρα έχω και δεύτερο παιδί, έχω δει το φύλο. Είναι όλο... Με έχουν βάλει με ένα παιδάκι πάλι AI. Δεν ξέρω ποια γυναίκα μετά τη γέννα έχει ερωτική διάθεση. Δεν είμαι έγκυος πάντως».
Δείτε το βίντεο
Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής απέκτησαν το πρώτο τους παιδί στις 3 Απριλίου. Σχεδόν έναν μήνα αργότερα, στις 11 Μαΐου, η παρουσιάστρια επέστρεψε στη θέση της στο «Super Κατερίνα» αναφέροντας μεταξύ άλλων για τη γέννηση της κόρης της: «Έχω γυρίσει διαφορετική. Νιώθω τόσο πλήρης, ευλογημένη, γεμάτη από αγάπη που νιώθω ότι έχω μια διαφορετική νοοτροπία. Μου έλεγαν θα γίνει μαμά και θα δεις ότι οι προτεραιότητες είναι άλλες, και έτσι είναι».
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