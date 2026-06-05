Ξέσπασε ο Γιώργος Λιανός: Χέσ**** αν η λέξη «νικητής» ήταν σωστή για τον Σταύρο Φλώρο, χαλαρώστε λιγάκι
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιανός: Χέσ**** αν η λέξη «νικητής» ήταν σωστή για τον Σταύρο Φλώρο, χαλαρώστε λιγάκι
«Υπάρχει και ο παράγοντας ανθρωπιά, εγώ σαν Γιώργος βάζω τελεία εδώ», τόνισε ο παρουσιαστής
Έντονα ξέσπασε ο Γιώργος Λιανός καθώς δέχτηκε σχόλια για τη λέξη «νικητής» στον Σταύρο Φλώρο όταν ανακοίνωσε το τέλος του Survivor μετά τον ακρωτηριασμό του. Ο παρουσιαστής τόνισε πως δεν τον ενδιαφέρει εάν ήταν σωστός ο χαρακτηρισμός και θέλησε να δώσει ένα τέλος στις ερωτήσεις που δέχεται από τους δημοσιογράφους γύρω από το θέμα γενικότερα.
Όπως προβλήθηκε την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή «Πρωινό», ο Γιώργος Λιανός μίλησε στη ραδιοφωνική του εκπομπή νωρίς το πρωί, καθώς τον περίμενε ένας δημοσιογράφος έξω από τον σταθμό για να του κάνει ερωτήσεις μονάχα γύρω από την υπόθεση του Σταύρου Φλώρου, με τον ίδιο να επισημαίνει πως δεν είναι εκπρόσωπος της οικογένειας και δεν θέλει να αποκαλύπτει λεπτομέρειες για την κατάστασή του.
Ο Γιώργος Λιανός είπε χαρακτηριστικά: «Ήρθε ένα παλικαράκι και με ρώτησε και τα άκουσε αυτός. Απλά ρε παιδιά για την υπόθεση του Σταύρου, δεν είμαι, ούτε εκπρόσωπος της οικογένειας, ούτε θέλω να δίνω λεπτομέρειες για την ιατρική κατάσταση του Σταύρου. Αυτό είναι το γενικότερο παράπονό μου, μην κάνετε τα media, social media. Μην κοιτάτε να πιαστείτε από μία λεξούλα. Στο συμβούλιο είπα ότι ο Σταύρος είναι ο νικητής του προγράμματος και είπατε "αυτή η λέξη ήταν σωστή;". Χέσ**** αν ήταν σωστή ή όχι. Χαλαρώστε λιγάκι. Υπάρχουν πολλοί περίεργοι στα social media που την κάνουν αυτή τη δουλειά καλύτερα από εσάς. Ασχοληθείτε λιγάκι με άλλα πραγματάκια, αυτοί που είναι στο πλευρό του Σταύρου είναι οι άνθρωποί του».
Ο παρουσιαστής δήλωσε πως δεν θέλει να ξαναμιλήσει για το συγκεκριμένο ζήτημα: «Μια είδηση πολύ άσχημη είδηση. Τη ζήσαμε όλοι στο πετσί μας. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ο παράγοντας ανθρωπιά. Δεν θέλω άλλα σχόλια ούτε στην πλάτη μου, ούτε στην πλάτη κανενός. Εγώ σαν Γιώργος βάζω τελεία εδώ. Τελείωσε, τέλος. Πώς να το κάνω πιο ξεκάθαρο;».
Δείτε το βίντεο
Τα λόγια του Γιώργου Λιανού για το έπαθλο του Σταύρου Φλώρου στο Survivor
Το τελευταίο επεισόδιο του Survivor προβλήθηκε στις 20 Μαΐου, κατά το οποίο ο Γιώργος Λιανός εξήγησε στους παίκτες του ριάλιτι τι είχε συμβεί με το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου: «Ένα διερχόμενο σκάφος τραυμάτισε σοβαρά τον Σταύρο. Με την βοήθεια του Μάνου που έδειξε απόλυτη ψυχραιμία και ηρωισμό, ο Σταύρος επιβιβάστηκε στο σκάφος, έφτασε στο λιμάνι, όπου μετά από ελάχιστο χρόνο έφτασε το ασθενοφόρο. Όπως ήδη γνωρίζετε, το αποτέλεσμα του ατυχήματος ήταν η απώλεια του αριστερού ποδιού και ο τραυματισμός του δεξιού ποδιού. Ο Σταύρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Μαϊάμι, σε ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία τραυμάτων στην Αμερική».
Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής σημείωσε πως τόσο ο σταθμός όσο και η παραγωγή θα κάνουν τα πάντα για να έχει ο Σταύρος την καλύτερη ιατρική περίθαλψη, δίνοντάς του παράλληλα το έπαθλο του παιχνιδιού: «Παραμένει δυνατός και αισιόδοξος και έχει εκπλήξει τους γιατρούς και όλους τους συνεργάτες για το πείσμα του και την προσπάθειά του. Όπως καταλαβαίνετε, για εμάς αλλά και για εσάς νικητής του φετινού Survivor και των 250.000 ευρώ είναι ο Σταύρος Φλώρος γιατί είναι πραγματικός Survivor».
Όπως προβλήθηκε την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή «Πρωινό», ο Γιώργος Λιανός μίλησε στη ραδιοφωνική του εκπομπή νωρίς το πρωί, καθώς τον περίμενε ένας δημοσιογράφος έξω από τον σταθμό για να του κάνει ερωτήσεις μονάχα γύρω από την υπόθεση του Σταύρου Φλώρου, με τον ίδιο να επισημαίνει πως δεν είναι εκπρόσωπος της οικογένειας και δεν θέλει να αποκαλύπτει λεπτομέρειες για την κατάστασή του.
Ο Γιώργος Λιανός είπε χαρακτηριστικά: «Ήρθε ένα παλικαράκι και με ρώτησε και τα άκουσε αυτός. Απλά ρε παιδιά για την υπόθεση του Σταύρου, δεν είμαι, ούτε εκπρόσωπος της οικογένειας, ούτε θέλω να δίνω λεπτομέρειες για την ιατρική κατάσταση του Σταύρου. Αυτό είναι το γενικότερο παράπονό μου, μην κάνετε τα media, social media. Μην κοιτάτε να πιαστείτε από μία λεξούλα. Στο συμβούλιο είπα ότι ο Σταύρος είναι ο νικητής του προγράμματος και είπατε "αυτή η λέξη ήταν σωστή;". Χέσ**** αν ήταν σωστή ή όχι. Χαλαρώστε λιγάκι. Υπάρχουν πολλοί περίεργοι στα social media που την κάνουν αυτή τη δουλειά καλύτερα από εσάς. Ασχοληθείτε λιγάκι με άλλα πραγματάκια, αυτοί που είναι στο πλευρό του Σταύρου είναι οι άνθρωποί του».
Ο παρουσιαστής δήλωσε πως δεν θέλει να ξαναμιλήσει για το συγκεκριμένο ζήτημα: «Μια είδηση πολύ άσχημη είδηση. Τη ζήσαμε όλοι στο πετσί μας. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ο παράγοντας ανθρωπιά. Δεν θέλω άλλα σχόλια ούτε στην πλάτη μου, ούτε στην πλάτη κανενός. Εγώ σαν Γιώργος βάζω τελεία εδώ. Τελείωσε, τέλος. Πώς να το κάνω πιο ξεκάθαρο;».
Δείτε το βίντεο
Τα λόγια του Γιώργου Λιανού για το έπαθλο του Σταύρου Φλώρου στο Survivor
Το τελευταίο επεισόδιο του Survivor προβλήθηκε στις 20 Μαΐου, κατά το οποίο ο Γιώργος Λιανός εξήγησε στους παίκτες του ριάλιτι τι είχε συμβεί με το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου: «Ένα διερχόμενο σκάφος τραυμάτισε σοβαρά τον Σταύρο. Με την βοήθεια του Μάνου που έδειξε απόλυτη ψυχραιμία και ηρωισμό, ο Σταύρος επιβιβάστηκε στο σκάφος, έφτασε στο λιμάνι, όπου μετά από ελάχιστο χρόνο έφτασε το ασθενοφόρο. Όπως ήδη γνωρίζετε, το αποτέλεσμα του ατυχήματος ήταν η απώλεια του αριστερού ποδιού και ο τραυματισμός του δεξιού ποδιού. Ο Σταύρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Μαϊάμι, σε ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία τραυμάτων στην Αμερική».
Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής σημείωσε πως τόσο ο σταθμός όσο και η παραγωγή θα κάνουν τα πάντα για να έχει ο Σταύρος την καλύτερη ιατρική περίθαλψη, δίνοντάς του παράλληλα το έπαθλο του παιχνιδιού: «Παραμένει δυνατός και αισιόδοξος και έχει εκπλήξει τους γιατρούς και όλους τους συνεργάτες για το πείσμα του και την προσπάθειά του. Όπως καταλαβαίνετε, για εμάς αλλά και για εσάς νικητής του φετινού Survivor και των 250.000 ευρώ είναι ο Σταύρος Φλώρος γιατί είναι πραγματικός Survivor».
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