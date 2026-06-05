Τασούλας για Σουφλιά: Πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα
Τασούλας για Σουφλιά: Πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα
Συλλυπητήριο μήνυμα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του πρώην υπουργού Γιώργου Σουφλιά εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, σε δήλωσή του.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας χαρακτήρισε τον Γιώργο Σουφλιά έναν διακεκριμένο πολιτικό που υπηρέτησε την πατρίδα από καίριες θέσεις ευθύνης, με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια.
Όπως σημείωσε, ο εκλιπών διέθετε στέρεες πεποιθήσεις και έθετε σταθερά ως προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα κατά τη διάρκεια της πολιτικής του διαδρομής. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε, τέλος, τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια και τους οικείους του Γιώργου Σουφλιά.
Με βαθύτατη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά, ενός διακεκριμένου πολιτικού, που υπηρέτησε την πατρίδα από καίριες θέσεις ευθύνης με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια.
Ήταν ένας άνθρωπος με στέρεες πεποιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και στους φίλους του.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας χαρακτήρισε τον Γιώργο Σουφλιά έναν διακεκριμένο πολιτικό που υπηρέτησε την πατρίδα από καίριες θέσεις ευθύνης, με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια.
Όπως σημείωσε, ο εκλιπών διέθετε στέρεες πεποιθήσεις και έθετε σταθερά ως προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα κατά τη διάρκεια της πολιτικής του διαδρομής. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε, τέλος, τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια και τους οικείους του Γιώργου Σουφλιά.
Με βαθύτατη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά, ενός διακεκριμένου πολιτικού, που υπηρέτησε την πατρίδα από καίριες θέσεις ευθύνης με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια.
Η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας
Ήταν ένας άνθρωπος με στέρεες πεποιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και στους φίλους του.
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