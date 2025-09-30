Η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, τα στρατηγικά όπλα και ο προβληματισμός στα κατώτερα στελέχη

Ενόψει των μαζικών κινητοποιήσεων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) πραγματοποιεί ημερίδα με θέμα: «Πολυνομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ – Α.Σ.Ε.Ι. – Α.Σ.Σ.Υ. – Ε.Μ.Θ. – ΕΠ.ΟΠ.» - «Ελάτε όλοι μαζί να διαμορφώσουμε τις θέσεις μας, με τη βοήθεια των ειδικών» και με ομιλητές τους Νικόλαο Αλιβιζάτο, Δημήτριο Βερβεσό και Αλκιβιάδη Ευαγγελάτο, προκειμένου να εξηγηθεί η στάση, αλλά και οι ενέργειες των στρατιωτικών από εδώ και στο εξής.