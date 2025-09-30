Λόλα Γιανγκ: Τι ψιθύρισε λίγο πριν καταρρεύσει στη σκηνή σε συναυλία της





Δύο λέξεις που ψιθύρισε η Λόλα Γιανγκ στάθηκαν αρκετές για να προειδοποιήσει τους θαυμαστές της ότι δεν αισθανόταν καλά, λίγα δευτερόλεπτα πριν χάσει τις αισθήσεις της και καταρρεύσει στη σκηνή.Το περιστατικό σημειώθηκε στο Forest Hills Stadium στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ «All Things Go Music». Η 24χρονη τραγουδίστρια βρισκόταν στη μέση του τραγουδιού της «Conceited», όταν γύρισε στο πλάι της σκηνής και φάνηκε να λέει «θα λιποθυμήσω». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα κατέρρευσε προς τα πίσω , με την ομάδα της να τρέχει κοντά της και να τη μεταφέρει εκτός σκηνής. Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media και συγκεκριμένα στο TikTok αποτυπώνουν τη συγκλονιστική στιγμή που η Γιανγκ χάνει τις αισθήσεις της.

@thenewsmovement Lola Young has reassured her fans she is okay after collapsing on stage in New York. ♬ original sound - The News Movement

Η τραγουδίστρια ανακοίνωσε στη συνέχεια μέσω των social media ότι θα απέχει προσωρινά από τις εμφανίσεις της. Συγκεκριμένα, αναγκάστηκε να ακυρώσει τη συμμετοχή της στο φεστιβάλ All Things Go στην Ουάσινγκτον, την Κυριακή.«Λυπάμαι που επιβεβαιώνω ότι δεν θα εμφανιστώ σήμερα στο All Things Go στην Ουάσινγκτον», έγραψε στις 28 Σεπτεμβρίου μέσω Instagram Story, λίγες ώρες πριν από το προγραμματισμένο της live. «Αγαπώ αυτή τη δουλειά και ποτέ δεν θεωρώ δεδομένο το κοινό και τις υποχρεώσεις μου, οπότε ζητώ συγγνώμη από όσους θα απογοητευτούν».πρόσθεσε: «Ελπίζω να μου δώσετε μια ακόμη ευκαιρία στο μέλλον. Ευχαριστώ όλους όσοι με ακούνε και νοιάζονται για εμένα. Σε όσους αγαπούν να είναι κακοί στο διαδίκτυο, παρακαλώ δώστε μου μια μέρα άδεια».Λίγο πριν λιποθυμήσει, η τραγουδίστρια είχε μιλήσει στο κοινό για τις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει, τονίζοντας ότι παρά τις αντιξοότητες συνεχίζει τις εμφανίσεις της. «Μερικές φορές η ζωή σε κάνει να νιώθεις ότι δεν μπορείς να συνεχίσεις, αλλά ξέρετε κάτι, σήμερα ξύπνησα και πήρα την απόφαση να έρθω εδώ», είπε. «Ήθελα να είμαι εντάξει και μερικές φορές η ζωή σου πετάει λεμόνια και πρέπει απλώς να φτιάξεις λεμονάδα» συμπλήρωσε.Το περιστατικό αυτό συνέβη μία ημέρα αφότου ο μάνατζέρ της, Νικ Σιμάνσκι, είχε ανακοινώσει ότι Γιανγκ δεν θα εμφανιζόταν στη συναυλία «We Can Survive» στις 26 Σεπτεμβρίου λόγω «ευαίσθητου ζητήματος». «Υπάρχουν κάποιες φορές που εγώ και η ομάδα μου πρέπει να λάβουμε μέτρα προστασίας για την ασφάλειά της», είχε γράψει, προσθέτοντας: «Είναι ένας απίστευτος άνθρωπος και πάντα αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τους θαυμαστές της, την καριέρα της και τις εμφανίσεις της. Μπορώ μόνο να ζητήσω μια μεγάλη συγγνώμη για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε».Η Λόλα Γιανγκ είχε μιλήσει πρόσφατα για τη μάχη της με την ψυχική υγεία και τις δυσκολίες που λίγο έλειψε να διακόψουν την καριέρα της. «Πέρασα μια πολύ κακή περίοδο, βρέθηκα σε ένα σκοτεινό μέρος και δεν ήθελα να βρίσκομαι εδώ, δεν νοιαζόμουν για τον εαυτό μου, δεν νοιαζόμουν για τίποτα», είπε σε συνέντευξή της στο CBS Mornings στις 19 Σεπτεμβρίου.