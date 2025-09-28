Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Η Λόλα Γιανγκ κατέρρευσε πάνω στη σκηνή σε μουσικό φεστιβάλ - Προηγουμένως είχε ακυρώσει συναυλία για λόγους ψυχικής υγείας
Η τραγουδίστρια έχει διαγνωστεί με σχιζοσυναισθηματική διαταραχή από την ηλικία των 17 ετών
Mε ένα δυσάρεστο περιστατικό ήρθε αντιμέτωπη η τραγουδίστρια Λόλα Γιανγκ, αφού κατέρρευσε ενώ βρισκόταν στη σκηνή κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ «All Things Go Music» στη Νέα Υόρκη, προκαλώντας ανησυχία στο κοινό της.
Η 24χρονη τραγουδίστρια ερμήνευε το hit της «Conceited» στο Forest Hills Stadium το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, όταν χρειάστηκε να μεταφερθεί εκτός σκηνής από ιατρικό προσωπικό, με το κοινό να τη στηρίζει θερμά με χειροκροτήματα.
Αργότερα, η ίδια διαβεβαίωσε τους θαυμαστές της μέσω story που ανέβασε στο Instagram ότι είναι «καλά»: «Γεια σας, σε όποιον είδε την εμφάνισή μου στο All Things Go σήμερα, είμαι καλά τώρα», έγραψε. «Σας ευχαριστώ για όλη σας την υποστήριξη, Λόλα».
Το περιστατικό ακολουθεί μια προηγούμενη ακύρωση της προγραμματισμένης παράστασής της στο «Audacy’s We Can Survive» την Παρασκευή, λόγω «ευαίσθητου ζητήματος», όπως είχε αναφέρει ο μάνατζέρ της, Νικ Σίμανσκι. Όπως εξήγησε, η τραγουδίστρια, η οποία μιλάει ανοιχτά σχετικά με την ψυχική της υγεία, μερικές φορές περνάει δύσκολα και υπάρχουν μέρες που η ομάδα της πρέπει να λάβει προληπτικά μέτρα για την ασφάλειά της.
Η Λόλα Γιανγκ έχει μιλήσει ανοιχτά για τις μάχες της με την ψυχική υγεία και τις εξαρτήσεις, έχοντας διαγνωστεί με σχιζοσυναισθηματική διαταραχή σε ηλικία 17 ετών. Σε συνέντευξή της τον Αύγουστο στην Guardian, είχε αναφερθεί στις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει κατά τη διάρκεια των περιοδειών της, τονίζοντας ότι οι εμπειρίες αυτές την έχουν κάνει πιο συμπονετική προς όσους αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις.
«Είναι ένας αγώνας, σίγουρα έπρεπε να δουλέψω πάνω σε κάποια εσωτερική θεραπεία ενώ πάλευα με περιοδείες και άλλα τέτοια», είπε στον Guardian τον Αύγουστο και πρόσθεσε: «Έπρεπε να λείψω για λίγο ενώ πάλευα με διάφορα πράγματα», συνέχισε.
Τον Μάρτιο είχε μοιραστεί επίσης πώς η θεραπεία της για ADHD, με το φάρμακο Concerta, έχει αλλάξει τη ζωή της και τον τρόπο σκέψης της, ενώ επεσήμανε τη σημασία της ισότιμης αντιμετώπισης της σωματικής και ψυχικής υγείας: «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η σωματική υγεία και η ψυχική υγεία αντιμετωπίζονται ισότιμα».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
