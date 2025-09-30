Daily Mail: Η Μαρίσσα Λεμού πέθανε από σήψη μετά από τσίμπημα εντόμου - «Είχαν τη διάγνωση και την έστειλαν σπίτι» λέει η οικογένεια

Η οικογένεια Λεμού εξακολουθεί να απαιτεί απαντήσεις, καθώς δεν έχει ακόμη καταλάβει ποιο έντομο τσίμπησε τη Μαρίσσα, πότε και πού συνέβη αυτό και γιατί της δόθηκε εξιτήριο από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Λονδίνου (UCLH)