Daily Mail: Η Μαρίσσα Λεμού πέθανε από σήψη μετά από τσίμπημα εντόμου - «Είχαν τη διάγνωση και την έστειλαν σπίτι» λέει η οικογένεια
Η οικογένεια Λεμού εξακολουθεί να απαιτεί απαντήσεις, καθώς δεν έχει ακόμη καταλάβει ποιο έντομο τσίμπησε τη Μαρίσσα, πότε και πού συνέβη αυτό και γιατί της δόθηκε εξιτήριο από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Λονδίνου (UCLH)
Την επίσημη αιτία θανάτου μετά τη νεκροτομή της σορού της Μαρίσσας Λεμού αποκαλύπτει η Daily Mail μεταφέροντας ότι η 30χρονη άφησε την τελευταία της πνοή από σήψη μετά από τσίμπημα εντόμου.
Υπενθυμίζεται ότι η Μαρισσα Λεμού βρέθηκε νεκρή από την οικονόμο της στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου, βυθίζοντας τους γονείς και τους δίδυμους αδελφούς της σε πένθος.
«Η προσωρινή διάγνωση είναι σήψη που προκλήθηκε από τσίμπημα εντόμου, με υποκείμενη ευπάθεια λόγω των επιπτώσεων της χημειοθεραπείας και της HLH» είναι σύμφωνα με την Daily Mail το συμπέρασμα του ιατροδικαστή - η Μαρίσσα Λεμού είχε περάσει περιπέτεια με καρκίνο του μαστού ενώ το 2023 είχε διαγνωστεί με μια σπάνια ασθένεια που ονομάζεται αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκυττάρωση (HLH).
Παρόλα αυτά η οικογένεια Λεμού εξακολουθεί να απαιτεί απαντήσεις, καθώς δεν έχει ακόμη καταλάβει ποιο έντομο τσίμπησε την Μαρίσσα, πότε και πού συνέβη αυτό και γιατί της δόθηκε εξιτήριο από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Λονδίνου (UCLH).
«Είμαστε όλοι εντελώς συντετριμμένοι και καταρρακωμένοι, δεν υπάρχουν λόγια. Χάσαμε την όμορφη Μαρίσσα μας, ο πόνος είναι αβάσταχτος. Είναι ζωτικής σημασίας να φτάσουμε στο βάθος του θέματος. Δεν γνώριζαν ότι ένα άτομο με τόσο ευάλωτο ιατρικό ιστορικό μπορεί να προσβληθεί αμέσως από σήψη; Η σήψη εξαπλώνεται πολύ γρήγορα και μπορεί να σε σκοτώσει σε λίγες ώρες αν δεν αντιμετωπιστεί αμέσως» δήλωσε συγγενής της οικογένειας.
Κατά την οικογένεια της άτυχης 30χρονης, η Μαρίσσα διαγνώστηκε με «τοξική επίδραση δηλητηρίου» στο UCLH πριν της δοθεί εξιτήριο και ότι τα επίπεδα οξυγόνου και η αρτηριακή της πίεση ήταν ανησυχητικά χαμηλά.
«Είχαν τη διάγνωση και την έστειλαν σπίτι. Μια νεαρή κοπέλα έχασε τη ζωή της λίγες ώρες μετά την έξοδο της από το νοσοκομείο, όπου είχε σταλεί επειγόντως για να την περιθάλψουν και να την παρακολουθήσουν» επέμεινε ο ίδιος συγγενής.
Όπως είχε αναφέρει σε προηγούμενο δημοσίευμά της η Daily Mail, οι γονείς της Μαρίσσας, Διαμαντής και Μπέσσυ Λεμού, έχουν προσλάβει δικηγόρους προκειμένου να μηνύσουν το UCLH για ιατρική αμέλεια, με έναν συγγενή να δηλώνει: «Πρέπει να βρουν τι σκότωσε τη Marissa... όλοι την απογοήτευσαν».
Σύμφωνα με την Daily Mail, η σορός της Μαρίσσας Λεμού θα επιστραφεί τελικά στην οικογένεια σήμερα, ώστε να μπορέσουν να τελέσουν τις κηδείες στο Λονδίνο και στην Αθήνα, πριν την θάψουν στον οικογενειακό τάφο στην ελληνική πρωτεύουσα.
