Μαντώ Γαστεράτου: Κάθε χρόνο ζούσα στην ανασφάλεια με την τηλεόραση, δεν ήμουν αυθεντική
Έχω περάσει σεζόν που εξουθένωσα τον εαυτό μου, σημείωσε
Για την απόφασή της να απομακρυνθεί από την τηλεόραση μίλησε η Μαντώ Γαστεράτου, αποκαλύπτοντας ότι η απουσία της από τα τηλεοπτικά δρώμενα τα τελευταία χρόνια της έχει προσφέρει μεγαλύτερη προσωπική ισορροπία και χαρά. Καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς», αναφέρθηκε στην τηλεοπτική της αποχή, εξηγώντας πως δεν της λείπει καθόλου, καθώς ασχολείται με άλλα πράγματα που τη γεμίζουν.
«Έχω να κάνω τηλεόραση από το 2021. Δεν μου λείπει η τηλεόραση και το λέω συνειδητά, γιατί τα τελευταία χρόνια της ζωής μου ασχολούμαι με πράγματα που με γεμίζουν και δεν επιλέγω να βάλω στη ζωή μου αυτό το άγχος», δήλωσε η παρουσιάστρια.
Στη συνέχεια, εξήγησε μάλιστα, ότι η πίεση και το άγχος την ανάγκασαν να κάνει παύση. «Αγχωνόμουν πολύ στην τηλεόραση και κατάλαβα ότι το καλύτερο είναι να κάνω ένα διάλειμμα, από τη στιγμή που αισθανόμουν ότι δεν είμαι χαρούμενη μέσα σε αυτό, δεν ήμουν ευτυχισμένη», δήλωσε.
Τέλος, η Μαντώ Γαστεράτου ανέφερε πως έδωσε μεγάλη μάχη για να διαχειριστεί την πίεση και τις απαιτήσεις του τηλεοπτικού περιβάλλοντος. «Έκανα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να διαχειριστώ όλο αυτό το άγχος. Κάθε χρόνο ζούσα στην ανασφάλεια με την τηλεόραση. Δεν ήμουν αυθεντική στην τηλεόραση. Είμαι πιο χαρούμενη χωρίς την τηλεόραση. Έχω περάσει σεζόν που εξουθένωσα τον εαυτό μου», είπε κλείνοντας.
