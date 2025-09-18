Ο Γιάννης Ζουγανέλης συνόδευσε την κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα στην εκκλησία για τον γάμο της: «Ήταν συγκινητικό»
Ο Γιάννης Ζουγανέλης συνόδευσε την κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα στην εκκλησία για τον γάμο της: «Ήταν συγκινητικό»
Είμαστε οικογένεια και με τον Λαυρέντη και με την Ελένη, πρόσθεσε ο καλλιτέχνης
Με αφορμή τη συμμετοχή του στη συναυλία-αφιέρωμα για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Γρηγόρη Μπιθικώτση, ο Γιάννης Ζουγανέλης έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες. Ο γνωστός καλλιτέχνης, εκτός από τη μουσική συνάντηση στο Καλλιμάρμαρο, αναφέρθηκε και σε μια ξεχωριστή προσωπική στιγμή, τον γάμο της κόρης του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Μαρίας Κλάρας, την οποία συνόδευσε στην εκκλησία και παρέδωσε στον γαμπρό.
Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», αναφέρθηκε στη σχέση που τον συνδέει με την οικογένεια του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, ενώ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την ξεχωριστή εκείνη στιγμή. «Ήταν συγκινητική στιγμή. Είμαστε οικογένεια και με τον Λαυρέντη και με την Ελένη, τη μάνα της, και τη Μαρία Κλάρα. Ήταν πολύ ωραία! Είχε αξιοπρέπεια ο γάμος, είχε χαρά, είχε αγάπη, είχε έρωτα, είχε θεϊκότητα και φιλοξενία», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο Γιάννης Ζουγανέλης στη συνέχεια, πρόσθεσε συγκινημένος: «Ένιωσα καλά και νομίζω ότι το να ζεις μια κατάσταση σε εξέλιξη, όταν ο πατέρας έχει φύγει, αλλά υπάρχει τόσο έντονα μέσα στο περιβάλλον, αυτό είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στη ζωή».
Δείτε το βίντεο
Ο γάμος
Η κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Μαρία Κλάρα παντρεύτηκε με τον σύντροφό της το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου στην Τήνο. Η ευχάριστη είδηση έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση που έκανε στα social media η Παυλίνα Βουλγαράκη, η οποία έδωσε το «παρών» στον γάμο, ενώ τραγούδησε έξω από την εκκλησία και στη δεξίωση μετά το μυστήριο.
«Η πιο όμορφη νύφη του κόσμου», έγραψε η τραγουδίστρια σε φωτογραφία που κοινοποίησε με την κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα ντυμένη νύφη.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στο γλέντι που ακολούθησε μετά τον γάμο της Μαρίας Κλάρα Μαχαιρίτσα με τον σύζυγό της, η Παυλίνα Βουλγαράκη ερμήνευσε μεταξύ άλλων το κομμάτι «Πεθαίνω για εσένα».
Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», αναφέρθηκε στη σχέση που τον συνδέει με την οικογένεια του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, ενώ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την ξεχωριστή εκείνη στιγμή. «Ήταν συγκινητική στιγμή. Είμαστε οικογένεια και με τον Λαυρέντη και με την Ελένη, τη μάνα της, και τη Μαρία Κλάρα. Ήταν πολύ ωραία! Είχε αξιοπρέπεια ο γάμος, είχε χαρά, είχε αγάπη, είχε έρωτα, είχε θεϊκότητα και φιλοξενία», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο Γιάννης Ζουγανέλης στη συνέχεια, πρόσθεσε συγκινημένος: «Ένιωσα καλά και νομίζω ότι το να ζεις μια κατάσταση σε εξέλιξη, όταν ο πατέρας έχει φύγει, αλλά υπάρχει τόσο έντονα μέσα στο περιβάλλον, αυτό είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στη ζωή».
Δείτε το βίντεο
Ο γάμος
Η κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Μαρία Κλάρα παντρεύτηκε με τον σύντροφό της το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου στην Τήνο. Η ευχάριστη είδηση έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση που έκανε στα social media η Παυλίνα Βουλγαράκη, η οποία έδωσε το «παρών» στον γάμο, ενώ τραγούδησε έξω από την εκκλησία και στη δεξίωση μετά το μυστήριο.
«Η πιο όμορφη νύφη του κόσμου», έγραψε η τραγουδίστρια σε φωτογραφία που κοινοποίησε με την κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα ντυμένη νύφη.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στο γλέντι που ακολούθησε μετά τον γάμο της Μαρίας Κλάρα Μαχαιρίτσα με τον σύζυγό της, η Παυλίνα Βουλγαράκη ερμήνευσε μεταξύ άλλων το κομμάτι «Πεθαίνω για εσένα».
Ειδήσεις σήμερα:
Θανατηφόρα καραμπόλα 4 οχημάτων στη Βουλιαγμένης: Νεκρή μια 64χρονη, τραυματίστηκαν άλλα τρία άτομα
«Πόλεμος» για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια Τραμπ με τους έξω ώμους στο δείπνο στο Ουίνδσορ - Τα σχόλια στα social media
Το ABC αποσύρει την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ «επ’ αόριστον» μετά από σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ
Θανατηφόρα καραμπόλα 4 οχημάτων στη Βουλιαγμένης: Νεκρή μια 64χρονη, τραυματίστηκαν άλλα τρία άτομα
«Πόλεμος» για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια Τραμπ με τους έξω ώμους στο δείπνο στο Ουίνδσορ - Τα σχόλια στα social media
Το ABC αποσύρει την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ «επ’ αόριστον» μετά από σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα