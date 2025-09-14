Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Παντρεύτηκε η κόρη του στην Τήνο - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Παντρεύτηκε η κόρη του στην Τήνο - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Παυλίνα Βουλγαράκη ήταν καλεσμένη στον γάμο και δημοσίευσε φωτογραφία με τη Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα ντυμένη νύφη
Η κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Μαρία Κλάρα παντρεύτηκε με τον σύντροφό της το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου στην Τήνο.
Η ευχάριστη είδηση έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση που έκανε στα social media η Παυλίνα Βουλγαράκη, η οποία έδωσε το «παρών» στον γάμο, ενώ τραγούδησε έξω από την εκκλησία και στη δεξίωση μετά το μυστήριο.
«Η πιο όμορφη νύφη του κόσμου», έγραψε η τραγουδίστρια σε φωτογραφία που κοινοποίησε με την κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα ντυμένη νύφη.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στο γλέντι που ακολούθησε μετά τον γάμο της Μαρίας Κλάρα Μαχαιρίτσα με τον σύζυγό της, η Παυλίνα Βουλγαράκη ερμήνευσε μεταξύ άλλων το κομμάτι «Παθαίνω για εσένα».
