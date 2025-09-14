Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Παντρεύτηκε η κόρη του στην Τήνο - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
GALA
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας Κόρη Γάμος Παυλίνα Βουλγαράκη Τήνος

Η Παυλίνα Βουλγαράκη ήταν καλεσμένη στον γάμο και δημοσίευσε φωτογραφία με τη Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα ντυμένη νύφη

Γεωργία Κοτζιά
8 ΣΧΟΛΙΑ
Η κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Μαρία Κλάρα παντρεύτηκε με τον σύντροφό της το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου στην Τήνο.

Η ευχάριστη είδηση έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση που έκανε στα social media η Παυλίνα Βουλγαράκη, η οποία έδωσε το «παρών» στον γάμο, ενώ τραγούδησε έξω από την εκκλησία και στη δεξίωση μετά το μυστήριο. 

«Η πιο όμορφη νύφη του κόσμου», έγραψε η τραγουδίστρια σε φωτογραφία που κοινοποίησε με την κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα ντυμένη νύφη.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Παντρεύτηκε η κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα (1)

Στο γλέντι που ακολούθησε μετά τον γάμο της Μαρίας Κλάρα Μαχαιρίτσα με τον σύζυγό της, η Παυλίνα Βουλγαράκη ερμήνευσε μεταξύ άλλων το κομμάτι «Παθαίνω για εσένα».

Παντρεύτηκε η κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα (2)

Γεωργία Κοτζιά
8 ΣΧΟΛΙΑ

