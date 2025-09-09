Μαχαιρίτσας: Πού να ήξερα τι σήμαινε η υπογραφή που μου άφησες κληρονομιά, γράφει η κόρη του για τα 6 χρόνια από τον θάνατό του
Η Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα τίμησε τον πατέρα της που έφυγε από τη ζωή στα 63 του χρόνια από ανακοπή με μια ανάρτηση στα social media

Γεωργία Κοτζιά
Έξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, από τον θάνατο του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα που πέθανε από ανακοπή στα 63 του χρόνια. Με αφορμή την ιδιαίτερη μέρα η κόρη του, Μαρία Κλάρα, προχώρησε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook μια φωτογραφία στην οποία φαίνεται ένας δίσκος του ερμηνευτή και μια ευχετήρια κάρτα που του είχε δώσει. Όπως εξομολογήθηκε η Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα, όταν του την πρόσφερε, εκείνη δεν μπορούσε να φανταστεί την «αξία» της υπογραφής του.

«Πού να ήξερα τότε που σου υπέγραφα αυτή την ευχετήρια κάρτα τι σήμαινε η υπογραφή που μου άφησες κληρονομιά… μπαμπάκα μου», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο για φακελάκι, ζητούσε έως και 5.000 ευρώ

Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί στο δημόσιο: Ποιοι θα πάρουν περισσότερα - Αναλυτικά παραδείγματα

Συνελήφθησαν γιοι πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια - Είχαν στην κατοχή τους πτυσσόμενα γκλομπ
