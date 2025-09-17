Η Cardi B είναι έγκυος για τέταρτη φορά
Η Cardi B είναι έγκυος για τέταρτη φορά

Η ράπερ ανακοίνωσε πως περιμένει παιδί με τον σύντροφό της, Stefon Diggs

Ελένη Μήτση
Η Cardi B είναι έγκυος στο τέταρτο της παιδί.  Η ράπερ ανακοίνωσε την ευχάριστη είδηση, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν τελευταία, πως εκείνη και ο σύντροφός της, Stefon Diggs θα αποκτήσουν το πρώτο τους παιδί.

Την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που έδωσε στην εκπομπή «CBS Mornings» με την Gayle King, η Cardi B έκανε γνωστό ότι σε λίγο καιρό θα γίνει ξανά μητέρα.

Η σχέση της ράπερ με τον ποδοσφαιριστή ξεκίνησε στα τέλη του 2024 και η πρώτη τους δημόσια εμφάνιση έγινε τον Μάιο του 2025, όταν κάθισαν δίπλα-δίπλα σε έναν αγώνα των Knicks.

Η Cardi B έχει αποκτήσει τρία παιδιά από τον πρώην σύζυγό της, Offset. Η τραγουδίστρια δεν έχει πάρει ακόμα διαζύγιό από τον ράπερ, ωστόσο δείχνει έτοιμη να προχωρήσει στη ζωή της. 

