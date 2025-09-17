Δένδιας για Πίρι Ρέις: Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ

H θέση του Πίρι Ρέις νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης, όπως φαίνεται στην εφαρμογή MarineΤraffic

Τι συζητήθηκε στο ΚΥΣΕA

«Η άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων εντάσσεται στον κύκλο των αιφνιδιαστικών ασκήσεων που διεξάγονται κάθε χρόνο, δεν έχουν σχέση με τοπου δεν απασχόλησε το ΚΥΣΕΑ», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυναςαπαντώντας σε δημοσιογράφους λίγο μετά το τέλος της συνεδρίασης του οργάνου.«Δείτε μια φωτογραφία του Πίρι Ρέις και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ» είπε με νόημα ο κ. Δένδιας.Στοέγινε η παρουσίαση και της τέταρτης φρεγάτας. «Ο “Θεμιστοκλής” δεν είναι απλώς τέταρτη φρεγάτα. Είναι τέταρτη φρεγάταμε αυξημένες δυνατότητες, είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, σημειώνοντας ότι και οι προηγούμενες τρεις φρεγάτες θα φτάσουν στο ίδιο επίπεδο. Το νομοθέτημα είναι έτοιμο και θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια του ΚΥΣΕΑ δεν συζητήθηκε το Πίρι Ρέις, όσο η συσχέτιση της άσκησης ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων με την προοπτική εξόδου του ωκεανογραφικού. Γι' αυτό και ο κ. Δένδιας στις δηλώσεις στις κάμερες αποσυσχέτισε την κινητοποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων από την πιθανή δραστηριότητα του ωκεανογραφικού.

Η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη για το ΚΥΣΕΑ

Συζήτηση έγινε για το μεταναστευτικό και κυρίως για την κατάσταση που διαμορφώθηκε στην Κρήτη. Η κεντρική εκτίμηση παραμένει ότι οι δομές τηςθα έχουν αποφορτιστεί ως το τέλος της εβδομάδας με μεταφορές μεταναστών στις κλειστές δομές τωνκαι της Μαλακάσας.Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική πλευρά θέλει να αξιολογήσει και τις επόμενες μέρες αν πίσω από την αύξηση των ροών τις τελευταίες μέρες υπήρξε σκοπιμότητα ή ήταν ένα συγκυριακό φαινόμενο.Ως προς την προοπτική παράτασης του καθεστώτος αναστολής αιτημάτων ασύλου που λήγει στις 11/10, πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έγινε συζήτηση . Όπως ειπώθηκε, δεν είναι θέμα του ΚΥΣΕΑ. Η απόφαση θα ληφθεί στη βάση των πραγματικών δεδομένων στο πεδίο. Αυτό που προβληματίζει και την ελληνική κυβέρνηση είναι ότι η πλειοψηφία των όσων έρχονται είναι από το Σουδάν, συνεπώς έχουν ισχυρό προσφυγικό προφίλ.Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός της συνεδρίασης ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης τάχθηκε υπέρ της ακόμα πιο ενεργητικής αποτροπής στη θάλασσα.Συνεδρίασε, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε ενημέρωση για τις τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις.