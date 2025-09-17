Γιώργος Μαζωνάκης: Με έχει μπλοκάρει παντού, του έστειλα μήνυμα για την επέμβαση της μητέρας μας αλλά δεν απάντησε, είπε η αδερφή του
Η Μαρία Μαζωνάκη εξήγησε πως δεν έχει επαφές με τον αδερφό της, ενώ δικαιολόγησε τη στήριξη των θαυμαστών του στο πρόσωπό του, τονίζοντας ότι δεν ξέρουν την κατάσταση εκ των έσω
Η κρίση στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη παίρνει νέα διάσταση, καθώς η μητέρα του νοσηλεύεται με σοβαρό πρόβλημα υγείας, ενώ οι σχέσεις του με τα μέλη της οικογένειάς του παραμένουν τεταμένες. Ο τραγουδιστής βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τη μητέρα και τις αδερφές του, Μαρία και Βάσω, με αφορμή μηνύσεις, δικαστικές διαμάχες και κατηγορίες για ψευδείς καταθέσεις και συκοφαντική δυσφήμηση, μετά την ακούσια νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο.
Στο πλαίσιο αυτό, η Μαρία Μαζωνάκη μίλησε ανοιχτά για τις προσπάθειες που έκανε να ενημερώσει τον αδερφό της για την κατάσταση της υγείας της μητέρας τους και τον τρόπο με τον οποίο εκείνος ανταποκρίθηκε. Στην εκπομπή Πρωινό, η Μαρία Μαζωνάκη εξήγησε πως επιχείρησε να επικοινωνήσει με τον αδερφό της μέσω των social media, χωρίς ωστόσο κανένα αποτέλεσμα.
«Το μήνυμα για την επέμβαση της μητέρας μας το έστειλα μέσω Instagram γιατί εδώ και περίπου έναν χρόνο με έχει μπλοκάρει από παντού και επειδή ξέρω ότι το διαχειρίζεται ο ίδιος και άλλοι αλλά κυρίως ο ίδιος, γι’ αυτό το έστειλα εκεί. Γιατί ήθελα να ξέρει, δεν ήθελα αν συμβεί κάτι να γυρίσει και να μου πει "γιατί δεν μου είπατε κάτι;". Δυστυχώς ο Γιώργος παρά το ότι ενημερώθηκε, δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν τρόπο μαζί μας. Ούτε άμεσα ούτε μέσω τρίτου. Και δεν περίμενα κιόλας να επικοινωνήσει», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην αγάπη που δέχεται ο τραγουδιστής από τον κόσμο, τονίζοντας πως χαίρεται για αυτό. Ωστόσο, εξήγησε πως είναι λογικό οι θαυμαστές του να έχουν αντιδράσει αρνητικά σχετικά με το ζήτημα της οικογένειάς του, αφού δεν γνωρίζουν την πραγματικότητα. «Ο κόσμος αγαπάει τόσο πολύ τον Γιώργο που από τη μία μου είναι ευχάριστο γιατί αγαπάνε τον αδελφό μου, αγαπάνε το αίμα μου αλλά από την άλλη ο κόσμος δεν ξέρει τι συμβαίνει. Τι να του πεις αυτού του κόσμου; Δεν μπορώ να τους κακολογήσω», είπε.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
