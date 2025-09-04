ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ο Βενσάν Κασέλ φωτογραφήθηκε με τη σύντροφό του στη Βραζιλία

Ο ηθοποιός δημοσίευσε στιγμιότυπα από τις διακοπές με τη Νάρα Μπαπτίστα

Ελένη Μήτση
Φωτογραφίες με τη σύντροφό του, Νάρα Μπαπτίστα από τη Βραζιλία δημοσίευσε ο Βενσάν Κασέλ.

Το ζευγάρι κάνει διακοπές στην πόλη Αρακάου και την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, ο 58χρονος ηθοποιός ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δύο στιγμιότυπά τους.

Στο πρώτο  φαίνεται το 28χρονο μοντέλο πάνω σε σκάφος, ενώ στο δεύτερο το ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό με το μαγιό του.

«Η κοπέλα μου, η ευλογία μου» σημείωσε ο Κασέλ για τη σύντροφό του, στη λεζάντα της δημοσίευσης που έκανε.

Ο ηθοποιός είναι σε σχέση με το μοντέλο εδώ και περίπου δύο χρόνια και τον Ιανουάριο του 2025 γεννήθηκε το πρώτο τους παιδί. Η Μπαπτίστα συνεργάζεται με το πρακτορείο «Elite Models LA» στις ΗΠΑ. Κατάγεται από τη Βραζιλία και την Αυστραλία, ενώ είχε συμμετάσχει στα καλλιστεία «Miss Universe Australia» το 2020. 

