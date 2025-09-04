Ο Βενσάν Κασέλ φωτογραφήθηκε με τη σύντροφό του στη Βραζιλία
Ο Βενσάν Κασέλ φωτογραφήθηκε με τη σύντροφό του στη Βραζιλία
Ο ηθοποιός δημοσίευσε στιγμιότυπα από τις διακοπές με τη Νάρα Μπαπτίστα
Φωτογραφίες με τη σύντροφό του, Νάρα Μπαπτίστα από τη Βραζιλία δημοσίευσε ο Βενσάν Κασέλ.
Το ζευγάρι κάνει διακοπές στην πόλη Αρακάου και την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, ο 58χρονος ηθοποιός ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δύο στιγμιότυπά τους.
Στο πρώτο φαίνεται το 28χρονο μοντέλο πάνω σε σκάφος, ενώ στο δεύτερο το ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό με το μαγιό του.
«Η κοπέλα μου, η ευλογία μου» σημείωσε ο Κασέλ για τη σύντροφό του, στη λεζάντα της δημοσίευσης που έκανε.
Δείτε την ανάρτησή του
Ο ηθοποιός είναι σε σχέση με το μοντέλο εδώ και περίπου δύο χρόνια και τον Ιανουάριο του 2025 γεννήθηκε το πρώτο τους παιδί. Η Μπαπτίστα συνεργάζεται με το πρακτορείο «Elite Models LA» στις ΗΠΑ. Κατάγεται από τη Βραζιλία και την Αυστραλία, ενώ είχε συμμετάσχει στα καλλιστεία «Miss Universe Australia» το 2020.
Το ζευγάρι κάνει διακοπές στην πόλη Αρακάου και την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, ο 58χρονος ηθοποιός ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δύο στιγμιότυπά τους.
Στο πρώτο φαίνεται το 28χρονο μοντέλο πάνω σε σκάφος, ενώ στο δεύτερο το ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό με το μαγιό του.
«Η κοπέλα μου, η ευλογία μου» σημείωσε ο Κασέλ για τη σύντροφό του, στη λεζάντα της δημοσίευσης που έκανε.
Δείτε την ανάρτησή του
Ο ηθοποιός είναι σε σχέση με το μοντέλο εδώ και περίπου δύο χρόνια και τον Ιανουάριο του 2025 γεννήθηκε το πρώτο τους παιδί. Η Μπαπτίστα συνεργάζεται με το πρακτορείο «Elite Models LA» στις ΗΠΑ. Κατάγεται από τη Βραζιλία και την Αυστραλία, ενώ είχε συμμετάσχει στα καλλιστεία «Miss Universe Australia» το 2020.
Ειδήσεις σήμερα:
Πάνω από 3 εκατ. το κέρδος για το κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων - Πείραζαν τις αντλίες με... πασιέντζα
Πώς η νίκη της Τουρκίας άλλαξε τις ισορροπίες για την Ελλάδα στο Eurobasket - Με πρώτη θέση αποφεύγει Γερμανία και Σερβία ως τον τελικό
Ακύρωσε επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας ο Γεωργιάδης - «Δεν πάω για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν αν και έχω ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα»
Πάνω από 3 εκατ. το κέρδος για το κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων - Πείραζαν τις αντλίες με... πασιέντζα
Πώς η νίκη της Τουρκίας άλλαξε τις ισορροπίες για την Ελλάδα στο Eurobasket - Με πρώτη θέση αποφεύγει Γερμανία και Σερβία ως τον τελικό
Ακύρωσε επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας ο Γεωργιάδης - «Δεν πάω για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν αν και έχω ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα