Το Spitogatos κλείνει 20 χρόνια και η ιστορία του μοιάζει με την ιστορία της ίδιας της ελληνικής αγοράς ακινήτων.
Αριζόνα: Έφηβος πήγε σε πάρτι, μέθυσε, βούτηξε από την οροφή στην πισίνα, χτύπησε, έχασε το αυτί του και τώρα... ζητάει και τα ρέστα από τους ιδιοκτήτες του σπιτιού, βίντεο
Αριζόνα: Έφηβος πήγε σε πάρτι, μέθυσε, βούτηξε από την οροφή στην πισίνα, χτύπησε, έχασε το αυτί του και τώρα... ζητάει και τα ρέστα από τους ιδιοκτήτες του σπιτιού, βίντεο
Ζητά κάλυψη των τωρινών και μελλοντικών ιατρικών εξόδων, καθώς και αποζημίωση για σωματικό πόνο και ψυχική οδύνη από τους γονείς του συμμαθητή που διοργάνωσε το πάρτι
Ένας έφηβος, ο οποίος υπέστη διάσειση και έχασε μέρος του αυτιού του, όταν επιχείρησε, όντας μεθυσμένος σε πάρτι, να βουτήξει από την οροφή ενός σπιτιού σε πισίνα, στην Αριζόνα, κατέθεσε αγωγή κατά των ιδιοκτητών της οικίας, ζητώντας την κάλυψη των τωρινών και μελλοντικών ιατρικών εξόδων, καθώς και αποζημίωση για σωματικό πόνο και ψυχική οδύνη.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του AZFamily, ο Blake Barnes κατέθεσε αγωγή κατά των γονιών του συμμαθητή που διοργάνωσε το πάρτι, του Brandon και της Megan Spencer, οι οποίοι, όπως ισχυρίζεται, γνώριζαν για το πάρτι που διοργάνωνε ο γιος τους στο σπίτι τους.
Ο 18χρονος τελειόφοιτος είχε σκαρφαλώσει στη στέγη και επιχείρησε να κάνει βουτιά στην πισίνα. Όπως φαίνεται σε βίντεο από κινητό τηλέφωνο που κατέγραψε το άλμα, τα πόδια του προσγειώθηκαν στο νερό, αλλά χτύπησε το κεφάλι του στο πάτωμα γύρω από την πισίνα, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του και να υποστεί σωματικές βλάβες.
Δείτε τη στιγμή που ο έφηβος πηδάει από την οροφή και χτυπάει:
«Ο φίλος μου χτύπησε το κεφάλι του στο δάπεδο της πισίνας και υπέστη διάσειση, ενώ του σκίστηκε το αυτί. Έσπευσαν η Πυροσβεστική και ασθενοφόρο. Ήταν αναίσθητος, επέπλεε άψυχος στην πισίνα» δήλωσε ο δικηγόρος του Barnes, Brian Foster.
Ο Barnes μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, ενώ η συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα του μετρήθηκε στο 0,114.
Παρά το γεγονός ότι ο Barnes ήταν μεθυσμένος, ο Foster κατηγόρησε τους δύο γονείς ότι επέτρεψαν τη διεξαγωγή του μεγάλου πάρτι. «Κοιτάξτε, σίγουρα δεν είναι θετικό το γεγονός ότι ο πελάτης μου κατανάλωσε αλκοόλ και είχε αλκοόλ στο αίμα. Αλλά το γεγονός είναι ότι το αλκοόλ κυκλοφορούσε στο πάρτι που διοργανώθηκε στο σπίτι όπου παρευρέθηκε, και οι ιδιοκτήτες του σπιτιού γνώριζαν ή θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι ο γιος τους διοργάνωνε αυτό το ξέφρενο πάρτι» είπε ο Foster.
Ο Barnes κατέθεσε την αγωγή εναντίον των Σπένσερ στις 22 Μαΐου. Οι Spencer ισχυρίζονται ότι η αγωγή του Barnes παραλείπει πολλές πληροφορίες.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του AZFamily, ο Blake Barnes κατέθεσε αγωγή κατά των γονιών του συμμαθητή που διοργάνωσε το πάρτι, του Brandon και της Megan Spencer, οι οποίοι, όπως ισχυρίζεται, γνώριζαν για το πάρτι που διοργάνωνε ο γιος τους στο σπίτι τους.
Σύμφωνα με τον Barnes, περίπου 100-150 άτομα συμμετείχαν στο πάρτι που πραγματοποιήθηκε στις 13 Απριλίου, το οποίο φέρεται να περιλάμβανε κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους στην πίσω αυλή του σπιτιού, ενώ αρκετοί έφηβοι στέκονταν στην οροφή.
Reckless teen who lost his ear after drunkenly flipping into a pool at 'senior skip day' party SUES the parents who hosted https://t.co/80LELemJ44— Daily Mail (@DailyMail) June 4, 2026
Ο 18χρονος τελειόφοιτος είχε σκαρφαλώσει στη στέγη και επιχείρησε να κάνει βουτιά στην πισίνα. Όπως φαίνεται σε βίντεο από κινητό τηλέφωνο που κατέγραψε το άλμα, τα πόδια του προσγειώθηκαν στο νερό, αλλά χτύπησε το κεφάλι του στο πάτωμα γύρω από την πισίνα, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του και να υποστεί σωματικές βλάβες.
Δείτε τη στιγμή που ο έφηβος πηδάει από την οροφή και χτυπάει:
«Ο φίλος μου χτύπησε το κεφάλι του στο δάπεδο της πισίνας και υπέστη διάσειση, ενώ του σκίστηκε το αυτί. Έσπευσαν η Πυροσβεστική και ασθενοφόρο. Ήταν αναίσθητος, επέπλεε άψυχος στην πισίνα» δήλωσε ο δικηγόρος του Barnes, Brian Foster.
Ο Barnes μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, ενώ η συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα του μετρήθηκε στο 0,114.
Γιατί κατηγορεί τους γονείς του συμμαθητή του;Ο Foster και ο έφηβος πελάτης του κατηγορούν τους Spencer ότι επέτρεψαν εν γνώσει τους τη μεγάλη συγκέντρωση με αλκοόλ, τονίζοντας ότι η αφίσα του πάρτι προέτρεπε τους μαθητές να φέρουν τα δικά τους ποτά. «100-150 άτομα παρευρέθηκαν σε αυτό το ξέφρενο πάρτι των τελειόφοιτων. Και στη γραπτή ειδοποίηση, είπαν σε όλους να φέρουν δικά τους αλκοολούχα ποτά» επισήμανε ο Foster.
Παρά το γεγονός ότι ο Barnes ήταν μεθυσμένος, ο Foster κατηγόρησε τους δύο γονείς ότι επέτρεψαν τη διεξαγωγή του μεγάλου πάρτι. «Κοιτάξτε, σίγουρα δεν είναι θετικό το γεγονός ότι ο πελάτης μου κατανάλωσε αλκοόλ και είχε αλκοόλ στο αίμα. Αλλά το γεγονός είναι ότι το αλκοόλ κυκλοφορούσε στο πάρτι που διοργανώθηκε στο σπίτι όπου παρευρέθηκε, και οι ιδιοκτήτες του σπιτιού γνώριζαν ή θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι ο γιος τους διοργάνωνε αυτό το ξέφρενο πάρτι» είπε ο Foster.
Ο Barnes κατέθεσε την αγωγή εναντίον των Σπένσερ στις 22 Μαΐου. Οι Spencer ισχυρίζονται ότι η αγωγή του Barnes παραλείπει πολλές πληροφορίες.
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