Eurobasket 2025: Πώς η νίκη της Τουρκίας άλλαξε τις ισορροπίες για την Ελλάδα - Με πρώτη θέση αποφεύγει Γερμανία και Σερβία ως τον τελικό



Εθνική: Η βαθμολογία στον όμιλό της στο Eurobasket

Από εκεί και πέρα υπάρχουν τέσσερα σενάρια τα οποία προβλέπουν ήττα της Εθνικής σε συνδυασμό με άλλα αποτελέσματα στον όμιλο.1η: Η Ελλάδα θα βγει πρώτη εάν νικήσει την Ισπανία την ερχόμενη Πέμπτη (4/9) ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα αποτελέσματα στα παιχνίδια του ομίλου.2η: Αν χάσει από την Ισπανία έως 27 πόντους διαφορά, η Ιταλία νικήσει την Κύπρο και η Γεωργία την Βοσνία.3η: Αν χάσει από την Ισπανία με τουλάχιστον 28 πόντους διαφορά, η Ιταλία νικήσει την Κύπρο και η Γεωργία την Βοσνία.4η: α) Αν χάσει από την Ισπανία, η Ιταλία νίκησε την Κύπρο και η Βοσνία την Γεωργία.4η: β) Αν χάσει από την Ισπανία, η Ιταλία χάσει από την Κύπρο και η Βοσνία νικήσει την Γεωργία.Ελλάδα 3-1Ιταλία 3-1Ισπανία 2-2Βοσνία 2-2Γεωργία 2-2Κύπρος 0-4