Eurobasket 2025: Πώς η νίκη της Τουρκίας άλλαξε τις ισορροπίες για την Ελλάδα - Με πρώτη θέση αποφεύγει Γερμανία και Σερβία ως τον τελικό
Η μάχη της Εθνικής Ελλάδος με την Ισπανία απόψε στις 21:30 και τα σενάρια για να τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου της
Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του Eurobasket 2025 για τους δύο πρώτους ομίλους και έτσι προέκυψαν τα τέσσερα από τα συνολικά οκτώ ζευγάρια της φάσης των «16». Ενώ η χθεσινή νίκη της Τουρκίας επί της Σερβίας άλλαξε τις ισορροπίες στις διασταυρώσεις.
Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει την Ισπανία στη Λεμεσό σήμερα (4/9, 21:30) και με νίκη θα τερματίσει στην 1η θέση, που θα της δώσει μια πολύ καλή ευκαιρία για αν φτάσει ψηλά στην διοργάνωση. Αν λοιπόν η «γαλανόλευκη» πάρει την 1η θέση στον Γ’ Όμιλο, αρχικά στους «16» θα αντιμετωπίσει τον τέταρτο του Δ’ Ομίλου, που το πιθανότερο είναι, να πρόκειται για τον ηττημένο του αγώνα της Σλοβενίας με το Ισραήλ.
Αν περάσει αυτό το εμπόδιο, τότε η Εθνική στα προημιτελικά, θα βρει απέναντί της, τον νικητή του ζευγαριού της χωρίς Ρόκας Γιοκουμπάιτις, Λιθουανίας, με τη διοργανώτρια Λετονία.
Εφόσον φτάσει στα ημιτελικά, η πιο δυνατή ομάδα που μπορεί να βρει απέναντί της, θα είναι η Τουρκία, ενώ αν προχωρήσουν μέχρι την τετράδα, η Γερμανία και η Σερβία θα τεθούν αντιμέτωπες, άρα η Ελλάδα μπορεί να τις συναντήσει μόνο σε τελικό.
Από εκεί και πέρα, σε περίπτωση ήττας από την Ισπανία και νωρίτερα η Βοσνία/Ερζεγοβίνη έχει κερδίσει τη Γεωργία, τότε η Εθνική θα πάρει την 4η θέση στον όμιλο και αυτό σημαίνει ότι θα παίξει στους «16» με τον πρώτο του Δ’ Ομίλου (σ.σ. έναν εκ των Γαλλίας, Πολωνίας και Ισραήλ), ενώ αν φτάσει στα προημιτελικά σε αυτή την περίπτωση, τότε λογικά θα βρει απέναντί της, τη Σερβία.
Τα πρώτα 4 ζευγάρια των «16» του Ευρωμπάσκετ (Σάββατο 6/9)
Τουρκία – Σουηδία (12:00)
Γερμανία – Πορτογαλία (15:15)
Λιθουανία – Λετονία (18:30)
Σερβία – Φινλανδία (21:45)
Το βράδυ της Πέμπτης η Εθνικής Ελλάδος θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Ισπανία, σε μια αναμέτρηση που μπορεί να κρίνει πολλά για τη συνέχεια, στο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού. Το τζάμπολ έχει οριστεί για τις 21:30 και το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά μέσα από τη συχνότητα του ΕΡΤNEWS.
Η Ελλάδα, που βρίσκεται στην κορυφή του Γ’ ομίλου με σκορ 3-1, θέλει τη νίκη ώστε να εξασφαλίσει την πρωτιά και να έχει ευκολότερο έργο στη φάση των «16» της διοργάνωσης. Μετά την ήττα από τη Βοσνία (77-80) η επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του Γιαννούλη Λαρεντζάκη αναμένεται να δώσει ένα παραπάνω κίνητρο και ψυχολογία στην ομάδα.
Το πιο ξεκάθαρο σενάριο για την κατάταξη της Γαλανόλευκης είναι αυτό για την πρώτη θέση. Η γαλανόλευκη θα τερματίσει στην κορυφή εάν επικρατήσει της Ισπανίας την τελευταία αγωνιστική. Παράλληλα, θα αναγκάσει τους Ισπανούς σε αποκλεισμό για πρώτη φορά μετά από 33 χρόνια, εφόσον και η Βοσνία νικήσει τη Γεωργία.
Η μάχη της Εθνικής Ελλάδος με την Ισπανία και τα σενάρια για να βγει 1η
Η Ελλάδα, που βρίσκεται στην κορυφή του Γ’ ομίλου με σκορ 3-1, θέλει τη νίκη ώστε να εξασφαλίσει την πρωτιά και να έχει ευκολότερο έργο στη φάση των «16» της διοργάνωσης. Μετά την ήττα από τη Βοσνία (77-80) η επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του Γιαννούλη Λαρεντζάκη αναμένεται να δώσει ένα παραπάνω κίνητρο και ψυχολογία στην ομάδα.
Το πιο ξεκάθαρο σενάριο για την κατάταξη της Γαλανόλευκης είναι αυτό για την πρώτη θέση. Η γαλανόλευκη θα τερματίσει στην κορυφή εάν επικρατήσει της Ισπανίας την τελευταία αγωνιστική. Παράλληλα, θα αναγκάσει τους Ισπανούς σε αποκλεισμό για πρώτη φορά μετά από 33 χρόνια, εφόσον και η Βοσνία νικήσει τη Γεωργία.
Από εκεί και πέρα υπάρχουν τέσσερα σενάρια τα οποία προβλέπουν ήττα της Εθνικής σε συνδυασμό με άλλα αποτελέσματα στον όμιλο.
Πλέον υπάρχουν τα εξής σενάρια για την Εθνική ομάδα:
1η: Η Ελλάδα θα βγει πρώτη εάν νικήσει την Ισπανία την ερχόμενη Πέμπτη (4/9) ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα αποτελέσματα στα παιχνίδια του ομίλου.
2η: Αν χάσει από την Ισπανία έως 27 πόντους διαφορά, η Ιταλία νικήσει την Κύπρο και η Γεωργία την Βοσνία.
3η: Αν χάσει από την Ισπανία με τουλάχιστον 28 πόντους διαφορά, η Ιταλία νικήσει την Κύπρο και η Γεωργία την Βοσνία.
4η: α) Αν χάσει από την Ισπανία, η Ιταλία νίκησε την Κύπρο και η Βοσνία την Γεωργία.
4η: β) Αν χάσει από την Ισπανία, η Ιταλία χάσει από την Κύπρο και η Βοσνία νικήσει την Γεωργία.
Ελλάδα 3-1
Ιταλία 3-1
Ισπανία 2-2
Βοσνία 2-2
Γεωργία 2-2
Κύπρος 0-4
Εθνική: Η βαθμολογία στον όμιλό της στο Eurobasket
