Μπαρτζώκας: «Παίξαμε με τελείως λάθος τρόπο, σημαντικοί παίκτες υστέρησαν σήμερα», βίντεο
SPORTS
Basket League Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Γιώργος Μπαρτζώκας

Μπαρτζώκας: «Παίξαμε με τελείως λάθος τρόπο, σημαντικοί παίκτες υστέρησαν σήμερα», βίντεο

Όσα δήλωσε ο κόουτς Μπαρτζώκας μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον Παναθηναϊκό στον 2ο τελικό της Basket League

Μπαρτζώκας: «Παίξαμε με τελείως λάθος τρόπο, σημαντικοί παίκτες υστέρησαν σήμερα», βίντεο
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Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του μετά την ήττα του Ολυμπιακού στο Game 2 ανέφερε ότι όλα πήγαν στραβά για την ομάδα του, σημειώνοντας ότι κάποιες παίκτες υστέρησαν στο παιχνίδι τους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Παίξαμε λάθος τελείως. Λάθος τακτικά. Δεν κοντρολάραμε τα συναισθήματα μας. Πήγαμε σε βιαστικές επιθέσεις. Όσο κυκλοφορούσαμε την μπάλα πήραμε διαφορά διψήφια.

Μετά δεν το κάναμε. Υστέρησαν σοβαρά κάποιοι σημαντικοί παίκτες. Όπως πάντα σε αυτές τις σειρές πρέπει να ετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι στην έδρα μας.»

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