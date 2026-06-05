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Αταμάν: Σήμερα παίξαμε σπουδαία άμυνα, η σειρά θα κριθεί στις λεπτομέρειες, βίντεο
Αταμάν: Σήμερα παίξαμε σπουδαία άμυνα, η σειρά θα κριθεί στις λεπτομέρειες, βίντεο
Οι πρώτες δηλώσεις του Τούρκου τεχνικού μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Game 2 των τελικών
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού στον 2ο τελικό της Basket League.
Ικανοποιημένος από την άμυνα και σίγουρος ότι οι παίκτες του μπορούν να παίξουν καλύτερα στην επίθεση εμφανίστηκε ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του αμέσως μετά το τέλος του ματς.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Κάναμε σπουδαία άμυνα, από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος.
Παίξαμε έξυπνα. Είχαμε έναν διπλό πόλο, να σταματήσουμε το παιχνίδι του Μιλουτίνοβ και δεν δώσαμε εύκολα σουτ στον Φουρνιέ.
Επιθετικά μπορούμε να παίξουμε καλύτερα. Πήραμε αυτοπεποίθηση, πήραμε βοήθεια από τον πάγκο, από τον Τολιόπουλο, κάναμε το 1-1.
Αυτός είναι ο τρόπος και για τις δύο ομάδες. Θα δώσουν και οι δύο ομάδες τον καλύτερο εαυτό τους, θα είναι aggresive. Οι τελικοί είναι μια σειρά που όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες.
Παίζουμε απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα, σε μια εξαιρετική ομάδα.
Και στο πρώτο παιχνίδι ήμασταν κοντά, ξέρετε τι έγινε στο πρώτο παιχνίδι. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε.
Όποιος είναι πιο έξυπνος θα τα καταφέρει, θα προσπαθήσουμε στο ΣΕΦ να επιβάλλουμε το παιχνίδι μας, αλλά το ίδιο θα κάνει και ο Ολυμπιακός”.
Για τον Χέιζ-Ντέιβις: «Τέτοιοι παίκτες βρίσκουν τα στατιστικά τους, βρίσκουν τον μέσο όρο τους. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, μπορεί να συμβεί σε όλους. Σήμερα έπαιξε με αυτοπεποίθηση, έπαιξε σπουδαία».
Ικανοποιημένος από την άμυνα και σίγουρος ότι οι παίκτες του μπορούν να παίξουν καλύτερα στην επίθεση εμφανίστηκε ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του αμέσως μετά το τέλος του ματς.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Κάναμε σπουδαία άμυνα, από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος.
Παίξαμε έξυπνα. Είχαμε έναν διπλό πόλο, να σταματήσουμε το παιχνίδι του Μιλουτίνοβ και δεν δώσαμε εύκολα σουτ στον Φουρνιέ.
Επιθετικά μπορούμε να παίξουμε καλύτερα. Πήραμε αυτοπεποίθηση, πήραμε βοήθεια από τον πάγκο, από τον Τολιόπουλο, κάναμε το 1-1.
Αυτός είναι ο τρόπος και για τις δύο ομάδες. Θα δώσουν και οι δύο ομάδες τον καλύτερο εαυτό τους, θα είναι aggresive. Οι τελικοί είναι μια σειρά που όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες.
Παίζουμε απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα, σε μια εξαιρετική ομάδα.
Και στο πρώτο παιχνίδι ήμασταν κοντά, ξέρετε τι έγινε στο πρώτο παιχνίδι. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε.
Όποιος είναι πιο έξυπνος θα τα καταφέρει, θα προσπαθήσουμε στο ΣΕΦ να επιβάλλουμε το παιχνίδι μας, αλλά το ίδιο θα κάνει και ο Ολυμπιακός”.
Για τον Χέιζ-Ντέιβις: «Τέτοιοι παίκτες βρίσκουν τα στατιστικά τους, βρίσκουν τον μέσο όρο τους. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, μπορεί να συμβεί σε όλους. Σήμερα έπαιξε με αυτοπεποίθηση, έπαιξε σπουδαία».
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