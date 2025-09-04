Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Πάνω από 3 εκατ. το κέρδος - Πείραζαν τις αντλίες με... πασιέντζα

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα, που φαινομενικά προσομοίαζε με ηλεκτρονικό παιχνίδι (πασιέντζα), κατόπιν συνδυασμού πλήκτρων και εισαγωγής κωδικού πρόσβασης, εμφάνιζε κρυφό μενού επιλογών το οποίο είχε τη δυνατότητα να παρεμβαίνει στο νόμιμο σύστημα εισροών - εκροών των πρατηρίων, όπου κατόπιν εισαγωγής συγκεκριμένων παραμέτρων πραγματοποιούνταν ελλειμματικές παραδόσεις κατά ποσοστό 25%.Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 22 άτομα και σφραγίστηκαν 8 πρατήρια υγρών καυσίμων. Από τις έρευνες βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν 789.076 ευρώ, 5 αυτοκίνητα, ένα βαν, 15 φορτηγά, 10 επικαθίμενα, 154.037 λίτρα ναυτικού πετρελαίου, 88.760 λίτρα ελαίου, 3.500 λίτρα πετρελαίου κίνησης, λογισμικά σε πρατήρια βενζίνης που παρέμβαιναν στο σύστημα εισροών εκροών, ένα περίστροφο και 46 φυσίγγια.