Ακύρωσε επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας ο Γεωργιάδης - «Δεν πάω για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν αν και έχω ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα»

Επειδή όμως μου έκανε εντύπωση το γιατί τα κίνητρα που θεσπίσαμε προσέλκυσαν όλες τις άλλες ιατρικές ειδικότητες πλην των παθολόγων που έχουμε εκεί μεγάλη ανάγκη, αποφάσισα σήμερα να πάω στο Νοσοκομείο να δω από κοντά τί πραγματικά συμβαίνει μήπως βρούμε λύση στο πρόβλημα που μας απασχολεί.Από την ημέρα που ανακοινώθηκε η επίσκεψη μου αυτή, ο Πρόεδρος του Συλλόγου, που πριν μερικούς μήνες παραδεχόταν ότι έκανα δεκτά τα αιτήματα τους , προσκείμενος στο ΚΚΕ, ξεκίνησε δημόσιο αγώνα για να με προπηλακίσουν εκεί κατά την άφιξη μου. Κάτω από την ανάρτηση του επέτρεψε μέχρι και να δημοσιεύονται σχόλια που καλούν στο να με πυροβολήσουν.Δίπλα σε αυτόν συσπειρώθηκε μία αντίδραση από τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νίκη, Πασόκ κλπ έχουν βάλει ήδη εκεί μικρόφωνα, κάμερες και ετοιμάζουν αντιπολιτευτικό σόου.Επαναλαμβάνω στο Νοσοκομείο για το πρόβλημα του οποίου νομοθέτησα ειδικά στην Βουλή και έκανα δεκτά όλα τους τα αιτήματα και προσέλαβα ήδη +10 ιατρούς.Σημειώστε ότι επιπλέον σε όλα αυτά στο Νοσοκομείο Δράμας το οποίο υποτίθεται έχουμε εγκαταλείψει τώρα επί θητεία μου γίνονται και τα εξής:Διαμόρφωση Νέας Μονάδας τεχνητού νεφρού, νέου φαρμακείου , νέου εργαστηρίου φυσιοθεραπείας , χώρων διοίκησης και τεχνικής υπηρεσίας και θαλάμων αρνητικής πίεσης και αλλαγές εσωτερικών διαρρυθμίσεων3,7 εκΕπίσης προγραμματισμός έργων νέας περιόδου ΕΣΠΑ 1, 5 εκΔηλ συνολικά για τις υποδομές του δίνουμε αλλά 5.200.000€…Ας δούμε όμως και την συνολική εικόνα του υποτιθέμενα «εγκαταλελειμμένου» Νοσοκομείου Δράμας:- ⁠Σε σχέση με το 2019, υπηρετούν + 9 ιατροί (103 vs 94), +4 νοσηλευτές (306 vs 302), -75 άτομα λοιπό προσωπικό (125 vs 200) ‼️‼️ *Η μεγάλη μείωση του λοιπού προσωπικού οφείλεται στην αποχώρηση των υπαλλήλων που προσλήφθηκαν ΣΟΧ (καθαριότητα - σίτιση - φύλαξη).* Για τις εν λόγω υπηρεσίες το νοσοκομείο έχει ήδη συνάψει συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες.- Προσλήψεις & διορισμοί *ιατρικού προσωπικού* Ιούλιος 2019 - Δεκέμβριος 2024: 33 μόνιμοι, 19 επικουρικοί, 3 με ΑΠΥ + 116 ειδικευόμενοι- ‼️Προκηρυγμένες θέσεις ιατρών κλάδου ΕΣΥ Ιούλιος 2019 - Απρίλιος 2025: *94*, εκ των οποίων οι 44 απέβησαν άγονες- ⁠ *Προκήρυξη Απριλίου (539 θέσεις)* —Προκηρυγμένες θέσεις/ εκδήλωση ενδιαφέροντος:1 θέση Παιδιατρικής Επιμελητή Α΄ ➡️ 3 αιτήσεις1 θέση Ακτινολογίας Επιμελητή Β’ ➡️ 1 αίτηση1 θέση Μαιευτικής & Γυναικολογίας Επιμελητή Β’ ➡️ 9 αιτήσεις3 θέσεις για το ΤΕΠ Επιμελητή Β’ ➡️ 3 αιτήσεις1 θέση Εσωτερικής Παθολογίας Διευθυντή ➡️ 0 αιτήσεις1 θέση Εσωτερικής Παθολογίας Επιμελητή Α’ ➡️ 0 αιτήσεις2 θέσεις Εσωτερικής Παθολογίας Επιμελητή Β’ ➡️ 0 αιτήσεις2 θέσεις για τη ΜΕΘ Επιμελητή Β’ ➡️ 2 αιτήσεις2 θέσεις Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας Επιμελητή Β’ ➡️ 2 αιτήσεις1 θέση Δερματολογίας Επιμελητή Β’ ➡️ 2 αιτήσεις1 θέση ΩΡΛ Επιμελητή Α’ ➡️ 4 αιτήσεις1 θέση Ορθοπαιδικής & Τραυματιολογίας Επιμελητή Β’ ➡️ 4 αιτήσεις1 θέση Χειρουργικής Επιμελητή Β’ ➡️ 2 αιτήσεις1 θέση Παθολογικής Ογκολογίας Επιμελητή Β’ ➡️ 0 αιτήσεις1 θέση Νευροχειρουργικής Επιμελητή Β’ ➡️ 2 αιτήσεις- Προσλήψεις & διορισμοί *νοσηλευτικού προσωπικού* Ιούλιος 2019 - Δεκέμβριος 2024: 40 μόνιμοι, 72 επικουρικοί + 14 ειδικευόμενοι- ‼️Προκηρυγμένες θέσεις νοσηλευτικού & λοιπού προσωπικού Ιούλιος 2019 - Ιούλιος 2025: 61- Ενταγμένο σε προβληματική και άγονη περιοχή κατηγορίας Α, για τους υπηρετούντες ιατρούς κλάδου ΕΣΥ- ⁠Ο προϋπολογισμός το 2019 διαμορφώθηκε στα 8,1 εκατ ευρώ, ενώ το 2024 στα 13 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 59,7%Κατόπιν όλων αυτών έχει νόημα πιστεύετε να πάω σε αυτό το Νοσοκομείο, ενώ και οι ίδιοι γνωρίζουν ότι κανένας Υπουργός δεν έχει ασχοληθεί με αυτό ειδικά το Νοσοκομείο περισσότερο από μένα και να τους δώσω την ευκαιρία να κάνουν όλες αυτές τις ασχήμιες;