Υρώ Μανέ: Όσοι παίζαμε στην τηλεόραση παλιά ήμασταν στο περιθώριο, θεωρούμασταν «εμπορικοί»
Δεν έχει τύχει ποτέ να κάτσουμε με ηθοποιούς και να «τσακωθούμε» για το ποιοι είναι εμπορικοί και ποιοι ποιοτικοί, πρόσθεσε
Για την πορεία της στον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης μίλησε η Υρώ Μανέ, σχολιάζοντας τον διαχωρισμό ανάμεσα στους «ποιοτικούς» και «εμπορικούς» ηθοποιούς, αλλά και τη συνεργασία της με την κόρη της. Η ηθοποιός εξήγησε ότι στο παρελθόν, οι ηθοποιοί που έπαιζαν στην τηλεόραση, βρίσκονταν στο περιθώριο, ενώ όσοι έκαναν θέατρο, θεωρούνταν «ποιοτικοί».
Σχολιάζοντας τις αλλαγές στην τηλεόραση στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», τόνισε ότι άλλοτε οι τηλεοπτικοί ηθοποιοί βρίσκονταν στο περιθώριο. «Είναι περίεργο γιατί έχει αλλάξει η εποχή. Εμείς τότε που παίζαμε στην τηλεόραση μας είχαν λίγο στο περιθώριο. Ήμασταν οι εμπορικοί και αυτοί ήταν οι ποιοτικοί. Σημασία έχει ο τρόπος που θα κάνεις κάτι», είπε χαρακτηριστικά.
Η ίδια διευκρίνισε πως ο διαχωρισμός αυτός δεν την απασχόλησε ποτέ στις προσωπικές της σχέσεις. «Δεν έχει τύχει ποτέ να κάτσουμε με ηθοποιούς και να "τσακωθούμε" για το ποιοι είναι εμπορικοί και ποιοι ποιοτικοί. Οι παρέες οι δικές μου δεν είναι από τον χώρο του θεάτρου. Συνήθως με τους ανθρώπους του θεάτρου θα βγούμε για ένα φαγητό κλπ. Ούτε σαν χιούμορ δεν το δέχομαι αυτό», εξήγησε.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία της με την κόρη της, που χαρακτήρισε ως μια από τις πιο συγκινητικές εμπειρίες. «Τώρα δουλέψαμε μαζί πρώτη φορά. Μου έκανε την τιμή το παιδί μου, γιατί έχει πολλές υποχρεώσεις. Ευτυχώς βρήκε χρόνο γιατί έκανε πολύ ωραία δουλειά. Το κέντρο της ευτυχίας μου είναι η οικογένειά μου», δήλωσε.
Η ηθοποιός αναφέρθηκε στη συνέχεια, στα πρώτα της βήματα και στην εξέλιξη της καριέρας της, σημειώνοντας πως όλα έγιναν σταδιακά. «Κανείς όταν ξεκινάει, δεν ξέρει πού θα φτάσει. Σίγουρα ονειρευόμουν να έχω μια μεγάλη πορεία στο θέατρο. Ήμουν πολύ τυχερή, γιατί την περίοδο της ιδιωτικής τηλεόρασης μπήκα πολύ δυναμικά σε όλο αυτό. Πορεύομαι πολλά χρόνια σε αυτό τον χώρο, με συνέπεια και ευτυχία. Ό,τι κάνω, το κάνω με αγάπη για το κοινό», τόνισε.
Κλείνοντας, υπογράμμισε πως η αγάπη του κοινού είναι για εκείνη η μεγαλύτερη επιβράβευση, αν και δεν αγνοεί τις δυσκολίες της εποχής. «Έχω ευτυχίσει να κάνω πολύ ωραίες δουλειές και ο κόσμος αυτό το εισπράττει και μου δείχνει την αγάπη και την αποδοχή του. Αν ήταν και καλύτερα οι συνθήκες στο κοινωνικοπολιτικό κομμάτι, θα ήταν καλύτερα. Είμαι ευτυχής, αλλά έχω πάντα την ενσυναίσθηση ότι υπάρχουν δύσκολα πράγματα γύρω μας. Δεν γίνεται να είσαι καλά αν δεν βλέπεις τι γίνεται γύρω σου», είπε.
