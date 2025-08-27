Κρίσιμη δοκιμή αντοχής στην ψηλότερη γέφυρα του κόσμου λίγο πριν ανοίξει - Δείτε το βίντεο με τα 96 φορτηγά

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
Η Γέφυρα του Μεγάλου Φαραγγιού Χουατζιάνγκ, ένα από τα πιο εντυπωσιακά έργα μηχανικής της Κίνας, «πέρασε» με επιτυχία τη δοκιμή
Η Γέφυρα του Μεγάλου Φαραγγιού Χουατζιάνγκ, ένα από τα πιο εντυπωσιακά έργα μηχανικής της Κίνας, «πέρασε» με επιτυχία μια κρίσιμη δοκιμή αντοχής, λίγες εβδομάδες πριν από τα προγραμματισμένα της εγκαίνια.
Η πελώρια κρεμαστή γέφυρα, που εκτείνεται σε ύψος 625 μέτρων πάνω από ένα φαράγγι που το διατρέχει ο ποταμός Μπεϊπάν, στην επαρχία Γκουιτζόου, είναι η ψηλότερη του κόσμου. Το συνολικό της μήκος ξεπερνά τα 2,8 χλμ. Η κατασκευή της ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2022 και αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία στα τέλη Σεπτεμβρίου.
Η γέφυρα κατασκευάστηκε με στόχο τη βελτίωση των οδικών συνδέσεων σε δυσπρόσιτες περιοχές, τη διευκόλυνση του εμπορίου και την αναζωογόνηση της επαρχίας μέσω της προσέλκυσης τουριστών. Στο πλαίσιο αυτό έχει προγραμματιστεί και η δημιουργία μεγάλου κέντρου για extreme sports στη βάση του φαραγγιού.
Σύμφωνα με το BBC, η δοκιμή για την αντοχή της γέφυρας, που εντάσσεται στην τελική φάση ελέγχων προτού δοθεί στην κυκλοφορία, διήρκεσε πέντε μέρες. Μεταξύ άλλων, περιλάμβανε την τοποθέτηση 96 φορτηγών σε συγκεκριμένα σημεία της γέφυρας, ώστε να επιβεβαιωθεί η δομική ακεραιότητα του έργου.
Δείτε βίντεο από τη δοκιμή:
Δείτε βίντεο από τη δοκιμή:
The Huajiang Grand Canyon Bridge, poised to become the tallest bridge in the world, has passed a crucial load test. 96 heavy-duty trucks formed a 3,300-ton convoy on the bridge, which is set to open later this year in China. #Bridge #LoadTest #China pic.twitter.com/1flgrmNjct— China Xinhua News (@XHNews) August 26, 2025
The Huajiang Grand Canyon Bridge in southwest China's Guizhou Province, set to become the world's tallest bridge, had completed a key load test as of Monday, ahead of its scheduled opening in late September https://t.co/7FRvbrGpx0 pic.twitter.com/bGq7JUvN6F— China Xinhua News (@XHNews) August 25, 2025
