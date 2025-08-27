Κρίσιμη δοκιμή αντοχής στην ψηλότερη γέφυρα του κόσμου λίγο πριν ανοίξει - Δείτε το βίντεο με τα 96 φορτηγά
ΚΟΣΜΟΣ
Κίνα Γέφυρα

Κρίσιμη δοκιμή αντοχής στην ψηλότερη γέφυρα του κόσμου λίγο πριν ανοίξει - Δείτε το βίντεο με τα 96 φορτηγά

Η Γέφυρα του Μεγάλου Φαραγγιού Χουατζιάνγκ, ένα από τα πιο εντυπωσιακά έργα μηχανικής της Κίνας, «πέρασε» με επιτυχία τη δοκιμή

Κρίσιμη δοκιμή αντοχής στην ψηλότερη γέφυρα του κόσμου λίγο πριν ανοίξει - Δείτε το βίντεο με τα 96 φορτηγά
78 ΣΧΟΛΙΑ
Η Γέφυρα του Μεγάλου Φαραγγιού Χουατζιάνγκ, ένα από τα πιο εντυπωσιακά έργα μηχανικής της Κίνας, «πέρασε» με επιτυχία μια κρίσιμη δοκιμή αντοχής, λίγες εβδομάδες πριν από τα προγραμματισμένα της εγκαίνια.

Η πελώρια κρεμαστή γέφυρα, που εκτείνεται σε ύψος 625 μέτρων πάνω από ένα φαράγγι που το διατρέχει ο ποταμός Μπεϊπάν, στην επαρχία Γκουιτζόου, είναι η ψηλότερη του κόσμου. Το συνολικό της μήκος ξεπερνά τα 2,8 χλμ. Η κατασκευή της ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2022 και αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η γέφυρα κατασκευάστηκε με στόχο τη βελτίωση των οδικών συνδέσεων σε δυσπρόσιτες περιοχές, τη διευκόλυνση του εμπορίου και την αναζωογόνηση της επαρχίας μέσω της προσέλκυσης τουριστών. Στο πλαίσιο αυτό έχει προγραμματιστεί και η δημιουργία μεγάλου κέντρου για extreme sports στη βάση του φαραγγιού.

Σύμφωνα με το BBC, η δοκιμή για την αντοχή της γέφυρας, που εντάσσεται στην τελική φάση ελέγχων προτού δοθεί στην κυκλοφορία, διήρκεσε πέντε μέρες. Μεταξύ άλλων, περιλάμβανε την τοποθέτηση 96 φορτηγών σε συγκεκριμένα σημεία της γέφυρας, ώστε να επιβεβαιωθεί η δομική ακεραιότητα του έργου.


Δείτε βίντεο από τη δοκιμή:



Κλείσιμο
Κρίσιμη δοκιμή αντοχής στην ψηλότερη γέφυρα του κόσμου λίγο πριν ανοίξει – Άντεξε 96 φορτηγά


Ειδήσεις σήμερα:

Για πρώτη φορά ο Νετανιάχου αναγνωρίζει δημόσια τη γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων του Πόντου

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η Γαλλία: Τι διακυβεύεται με την ψήφο εμπιστοσύνης στον Μπαϊρού;

Τα καλλιτεχνικά #cancel του καλοκαιριού: Από τη συναυλία της Γλυκερίας στο Ισραήλ μέχρι την αφιέρωση της Φαραντούρη και το ρούφηγμα της Μποφίλιου
78 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Σπουδές στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση ενισχύουν την ένταξη και την παράλληλη στήριξη

Σπουδές στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση ενισχύουν την ένταξη και την παράλληλη στήριξη

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης