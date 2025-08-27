Μονή Σινά: Πραξικοπηματίες μοναχοί επιχειρούν να σπάσουν τις πόρτες και να καταλάβουν το μοναστήρι

Οι «ίσες αποστάσεις» του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων εντείνουν την κρίση στη Μονή Σινά

Εν τω μεταξύ, «λάδι στη φωτιά» της κρίσης, η οποία έχει ξεσπάσει στην

, απειλεί να ρίξει η επαμφοτερίζουσα ανακοίνωση του

, μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησε αντιπροσωπεία του στη Μονή.

Η ανακοίνωση, η οποία εκδόθηκε από τα Ιεροσόλυμα, επιδιώκει κυρίως να κατοχυρώσει την κανονική δικαιοδοσία του στη Μονή και, τηρώντας ίσες αποστάσεις, ουσιαστικά δεν αποδοκίμασε

Το περιεχόμενο της ανακοίνωσης αποκαλύπτει την απόφαση του

να επιτύχει τον έλεγχο της Μονής, αν και παραδοσιακά η σχέση με την Ιερά Μονή περιοριζόταν στη χειροτονία του εκάστοτε νέου Ηγουμένου και, σε περίπτωση μάλιστα που υπήρχε άρνηση, τότε η χειροτονία γινόταν από τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Το ανακοινωθέν συνοδεύεται από φωτογραφία της αντιπροσωπείας με τους μοναχούς της Μονής, ενώ σκοπίμως έχει παραλειφθεί η φωτογραφία από τη συνάντηση της αντιπροσωπείας με τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό, Ηγούμενο της Μονής.