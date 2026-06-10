Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Συνελήφθη 21χρονος που έκλεβε από μνήματα στο Κοιμητήριο Ελληνικού, εξιχνιάστηκαν επτά περιπτώσεις
Συνελήφθη 21χρονος που έκλεβε από μνήματα στο Κοιμητήριο Ελληνικού, εξιχνιάστηκαν επτά περιπτώσεις
H αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων υπερβαίνει το ποσό των 4.000 ευρώ
Στη σύλληψη ενός 21χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στο Ελληνικό για σειρά κλοπών από το Κοιμητήριο Ελληνικού.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο νεαρός συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Ιουνίου 2026, τη στιγμή που είχε αναρριχηθεί στον εξωτερικό τοίχο του κοιμητηρίου, με σκοπό να μπει στον χώρο και να διαπράξει νέα κλοπή. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 21χρονος, από τον περασμένο Ιανουάριο και δρώντας με τη συνδρομή ακόμη ενός ατόμου, φέρεται να αφαιρούσε κυρίως μπρούτζινα καντήλια από το Κοιμητήριο Ελληνικού. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί επτά περιπτώσεις κλοπών, με την αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων να ξεπερνά τις 4.000 ευρώ.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση ειδικής ομάδας αστυνομικών που είχε συσταθεί για τη διερεύνηση των επαναλαμβανόμενων κλοπών μεταλλικών αντικειμένων από το κοιμητήριο. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε σάκος που περιείχε δύο πένσες και ένα ψαλίδι.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής κατά συναυτουργία, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και τον εντοπισμό του συνεργού του.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο νεαρός συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Ιουνίου 2026, τη στιγμή που είχε αναρριχηθεί στον εξωτερικό τοίχο του κοιμητηρίου, με σκοπό να μπει στον χώρο και να διαπράξει νέα κλοπή. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 21χρονος, από τον περασμένο Ιανουάριο και δρώντας με τη συνδρομή ακόμη ενός ατόμου, φέρεται να αφαιρούσε κυρίως μπρούτζινα καντήλια από το Κοιμητήριο Ελληνικού. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί επτά περιπτώσεις κλοπών, με την αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων να ξεπερνά τις 4.000 ευρώ.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση ειδικής ομάδας αστυνομικών που είχε συσταθεί για τη διερεύνηση των επαναλαμβανόμενων κλοπών μεταλλικών αντικειμένων από το κοιμητήριο. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε σάκος που περιείχε δύο πένσες και ένα ψαλίδι.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής κατά συναυτουργία, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και τον εντοπισμό του συνεργού του.
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