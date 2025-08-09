Η ηρωική πτήση πιλότου Canadair που έκανε νυχτερινή ρίψη νερού στην Κερατέα - Βίντεο και φωτογραφίες
«Οι νυχτερινές ρίψεις νερού απαιτούν μεγάλη ικανότητα, δεν συνιστώνται, αλλά αυτές περιόρισαν το μέγεθος της φωτιάς το βράδυ», δήλωσε ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
Για την τιτάνια προσπάθεια των πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας – οι οποίοι πραγματοποίησαν για πρώτη νυχτερινές ρίψεις νερού πάνω από την Κερατέα με Canadair – μίλησε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.
«Όπως γνωρίζουμε, τα Canadair πετάνε μόνο από την ανατολή του ηλίου μέχρι τη δύση, ωστόσο η λάμψη του φεγγαριού φαίνεται πως χθες βελτίωσε την ορατότητά τους. Οι νυχτερινές ρίψεις νερού απαιτούν μεγάλη ικανότητα, δεν συνίσταται, αλλά αυτές οι ρίψεις ήταν που περιόρισαν το μέγεθος της φωτιάς το βράδυ», είπε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.
«Είναι άνθρωποι που ξέρουν τι κάνουν, έχουν τον σεβασμό μας και την ευγνωμοσύνη. Κάποιες φορές οι πιλότοι παίρνουν υπερβολικά ρίσκα», κατέληξε ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Σημειώνεται ότι η φωτιά στην Κερατέα εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής και τέθηκε σε ύφεση τις πρωινές ώρες του Σαββάτου.
Η φωτιά πήρε άμεσα μεγάλες διαστάσεις σε ολόκληρη την Ανατολική Αττική με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του και σπίτια να έχουν παραδοθεί στις φλόγες.
Η φωτιά επεκτάθηκε σε μία ακτίνα 7 χιλιομέτρων, ενώ στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι. Για την κατάσβεση συνέδραμαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ μάχη με τις φλόγες έδωσαν και οι κάτοικοι της περιοχής.
