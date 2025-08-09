ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα λόγω τροχαίου - Καθυστερήσεις στο ύψος του «Σταύρος Νιάρχος»

Νεκρός σε τροχαίο στην Εγνατία ο φωτορεπόρτερ Γιάννης Δημητράς - Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ η σύζυγός του
ΕΛΛΑΔΑ
φωτορεπόρτερ Τροχαίο Σύζυγος Εγνατία Εγνατία Οδός

Νεκρός σε τροχαίο στην Εγνατία ο φωτορεπόρτερ Γιάννης Δημητράς - Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ η σύζυγός του

Το τροχαίο σημειώθηκε πριν τα διόδια στα Τύρια το απόγευμα της Παρασκευής - Ο Γιάννης Δημητράς υπήρξε για 8 χρόνια ανταποκριτής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και μέλος της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος από το 2005

Νεκρός σε τροχαίο στην Εγνατία ο φωτορεπόρτερ Γιάννης Δημητράς - Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ η σύζυγός του
33 ΣΧΟΛΙΑ
Την τελευταία του πνοή σε τροχαίο στην Εγνατία άφησε το απόγευμα της Παρασκευής ο 55χρονος φωτορεπόρτερ Γιάννης Δημητράς.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα στην Εγνατία οδό, πριν τα διόδια στα Τύρια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο αυτοκίνητο επέβαινε και η 38χρονη σύζυγός του φωτορεπόρτερ, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Το εναλλακτικό πολιτιστικό εργαστήρι απευθύνει έκκληση, μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, για προσφορά αίματος για την 38χρονη Μαργαρίτα Σαμοϊλη που δίνει τη δική της μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Ποιος ήταν ο Γιάννης Δημητράς

Ο Γιάννης Δημητράς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970, και μετά τις σπουδές του στη Σχολή Κινηματογράφου “Ευγενία Χατζίκου”, στο τμήμα Διευθυντών φωτογραφίας, εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Κέρκυρα, τόπο καταγωγής του όπου και δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά.

Υπήρξε για 8 χρόνια ανταποκριτής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και μέλος της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος από το 2005. Συνεργάστηκε με περιοδικά, εφημερίδες, μουσεία, ενώ εργάστηκε ως φωτογράφος σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Δύο αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας έριξαν σήμερα 8,5 τόνους τροφίμων στη Γάζα - Δείτε βίντεο

Ο Ευτύχης Μπλέτσας ζήτησε συγγνώμη για το γκρέμισμα της κολώνας φωτισμού: «Έκανα βλακεία» - Δείτε βίντεο

«Αδελφούλα μου, πώς να αντέξω χωρίς εσένα...» - Το σπαρακτικό αντίο του Κώστα Σαμαρά στη Λένα
33 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης