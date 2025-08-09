Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Νεκρός σε τροχαίο στην Εγνατία ο φωτορεπόρτερ Γιάννης Δημητράς - Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ η σύζυγός του
Νεκρός σε τροχαίο στην Εγνατία ο φωτορεπόρτερ Γιάννης Δημητράς - Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ η σύζυγός του
Το τροχαίο σημειώθηκε πριν τα διόδια στα Τύρια το απόγευμα της Παρασκευής - Ο Γιάννης Δημητράς υπήρξε για 8 χρόνια ανταποκριτής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και μέλος της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος από το 2005
Την τελευταία του πνοή σε τροχαίο στην Εγνατία άφησε το απόγευμα της Παρασκευής ο 55χρονος φωτορεπόρτερ Γιάννης Δημητράς.
Το τροχαίο σημειώθηκε όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα στην Εγνατία οδό, πριν τα διόδια στα Τύρια.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο αυτοκίνητο επέβαινε και η 38χρονη σύζυγός του φωτορεπόρτερ, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ιωαννίνων.
Το εναλλακτικό πολιτιστικό εργαστήρι απευθύνει έκκληση, μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, για προσφορά αίματος για την 38χρονη Μαργαρίτα Σαμοϊλη που δίνει τη δική της μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
Υπήρξε για 8 χρόνια ανταποκριτής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και μέλος της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος από το 2005. Συνεργάστηκε με περιοδικά, εφημερίδες, μουσεία, ενώ εργάστηκε ως φωτογράφος σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές.
Ποιος ήταν ο Γιάννης ΔημητράςΟ Γιάννης Δημητράς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970, και μετά τις σπουδές του στη Σχολή Κινηματογράφου “Ευγενία Χατζίκου”, στο τμήμα Διευθυντών φωτογραφίας, εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Κέρκυρα, τόπο καταγωγής του όπου και δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά.
