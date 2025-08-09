Ο Ευτύχης Μπλέτσας ζήτησε συγγνώμη για το γκρέμισμα της κολώνας φωτισμού: «Έκανα βλακεία» - Δείτε βίντεο

Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου.



Στο κλιπ που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο παρουσιαστής φαίνεται να στριφογυρίζει σε μια κολώνα φωτισμού που φεύγει από τη θέση της και πέφτει στο έδαφος.



«Τι έκανα; Έκανα βλακεία! Πάλι καλά που δεν χτύπησε κάποιος. Παιδιά, περιμένετε», ακούγεται να λέει ο Ευτύχης Μπλέτσας.

Μερικές ώρες αργότερα ο Ευτύχης Μπλέτσας μέσα από ένα βίντεο στα social media, ζήτησε συγγνώμη από τον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου, αλλά και τους κατοίκους για τη ζημιά που προκάλεσε παρά τη θέλησή του.