Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Ο Ευτύχης Μπλέτσας ζήτησε συγγνώμη για το γκρέμισμα της κολώνας φωτισμού: «Έκανα βλακεία» - Δείτε βίντεο
Ο Ευτύχης Μπλέτσας ζήτησε συγγνώμη για το γκρέμισμα της κολώνας φωτισμού: «Έκανα βλακεία» - Δείτε βίντεο
«Είναι σαν να χαλάς κάτι στο σπίτι του άλλου» λέει σε νέο βίντεο που ανέβασε ο παρουσιαστής
Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο με «πρωταγωνιστή» τον Ευτύχη Μπλέτσα. Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή 8 Αυγούστου μπροστά από μία εκκλησία στον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου.
Στο κλιπ που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο παρουσιαστής φαίνεται να στριφογυρίζει σε μια κολώνα φωτισμού που φεύγει από τη θέση της και πέφτει στο έδαφος.
«Τι έκανα; Έκανα βλακεία! Πάλι καλά που δεν χτύπησε κάποιος. Παιδιά, περιμένετε», ακούγεται να λέει ο Ευτύχης Μπλέτσας.
Δείτε το viral βίντεο
Μερικές ώρες αργότερα ο Ευτύχης Μπλέτσας μέσα από ένα βίντεο στα social media, ζήτησε συγγνώμη από τον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου, αλλά και τους κατοίκους για τη ζημιά που προκάλεσε παρά τη θέλησή του.
«Γεια, Ευτύχης εδώ. Γυρίσαμε σπίτι. Έκανα βλακεία, έκανα μια ζημιά σήμερα. Σε περίπτωση που δεν το είδατε, κάναμε ένα live στον Εύοσμο και με το που στήνω την κάμερα και επειδή είχαμε κάποια τεχνικά προβλήματα με τον ήχο και την εικόνα, όταν τελικά λύθηκαν όλα, σηκώθηκα με τον ενθουσιασμό μου να το πανηγυρίσω και έκανα ένα λάθος. Πήγα να στριφογυρίσω πηδώντας, πώς είναι αυτό που κάναμε μικροί, από έναν στύλο φωτισμού και η κολώνα έφυγε και έπεσε. Έπαθα ένα σοκ όταν κατάλαβα τι έγινε, ήταν πολύ έντονη στιγμή», είπε ο παρουσιαστής στην ανάρτησή του στο Χ.
«Αυτό το βίντεο το κάνω για να ζητήσω συγγνώμη. Έκανα ζημιά και θέλω να ζητήσω συγγνώμη στον δήμο Κορδελιού-Ευόσμου που χάλασα κάτι, γιατί κάτι που είναι του δήμου είναι όλων των δημοτών. Είναι σαν να χαλάς κάτι στο σπίτι του άλλου», πρόσθεσε στη συνέχεια ο Ευτύχης Μπλέτσας, τονίζοντας πως σε λίγη ώρα το σημείο είχε αποκλειστεί, ενώ είχε σπεύσει και συνεργείο για να αποκαταστήσει τη βλάβη.
Στο κλιπ που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο παρουσιαστής φαίνεται να στριφογυρίζει σε μια κολώνα φωτισμού που φεύγει από τη θέση της και πέφτει στο έδαφος.
«Τι έκανα; Έκανα βλακεία! Πάλι καλά που δεν χτύπησε κάποιος. Παιδιά, περιμένετε», ακούγεται να λέει ο Ευτύχης Μπλέτσας.
Δείτε το viral βίντεο
Μερικές ώρες αργότερα ο Ευτύχης Μπλέτσας μέσα από ένα βίντεο στα social media, ζήτησε συγγνώμη από τον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου, αλλά και τους κατοίκους για τη ζημιά που προκάλεσε παρά τη θέλησή του.
«Γεια, Ευτύχης εδώ. Γυρίσαμε σπίτι. Έκανα βλακεία, έκανα μια ζημιά σήμερα. Σε περίπτωση που δεν το είδατε, κάναμε ένα live στον Εύοσμο και με το που στήνω την κάμερα και επειδή είχαμε κάποια τεχνικά προβλήματα με τον ήχο και την εικόνα, όταν τελικά λύθηκαν όλα, σηκώθηκα με τον ενθουσιασμό μου να το πανηγυρίσω και έκανα ένα λάθος. Πήγα να στριφογυρίσω πηδώντας, πώς είναι αυτό που κάναμε μικροί, από έναν στύλο φωτισμού και η κολώνα έφυγε και έπεσε. Έπαθα ένα σοκ όταν κατάλαβα τι έγινε, ήταν πολύ έντονη στιγμή», είπε ο παρουσιαστής στην ανάρτησή του στο Χ.
«Αυτό το βίντεο το κάνω για να ζητήσω συγγνώμη. Έκανα ζημιά και θέλω να ζητήσω συγγνώμη στον δήμο Κορδελιού-Ευόσμου που χάλασα κάτι, γιατί κάτι που είναι του δήμου είναι όλων των δημοτών. Είναι σαν να χαλάς κάτι στο σπίτι του άλλου», πρόσθεσε στη συνέχεια ο Ευτύχης Μπλέτσας, τονίζοντας πως σε λίγη ώρα το σημείο είχε αποκλειστεί, ενώ είχε σπεύσει και συνεργείο για να αποκαταστήσει τη βλάβη.
Έκανα ζημιά ζητώ συγνώμη pic.twitter.com/ZVoE6XVhlW— Ευτύχης Μπλέτσας (@ftbletsas) August 8, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
«Αδελφούλα μου, πώς να αντέξω χωρίς εσένα...» - Το σπαρακτικό αντίο του Κώστα Σαμαρά στη Λένα
Τραγωδία στις ΗΠΑ: 10χρονη πέθανε μετά από φρικτά βασανιστήρια από τον πατέρα και τη μητριά της - Είχε πηδήξει από το παράθυρο για να γλιτώσει
Από ήρωας, στη φυλακή: Ποιος είναι ο Βαγγέλης Μπαταρλής, ο πρώην αστυνομικός και TikToker που συνελήφθη για ναρκωτικά
«Αδελφούλα μου, πώς να αντέξω χωρίς εσένα...» - Το σπαρακτικό αντίο του Κώστα Σαμαρά στη Λένα
Τραγωδία στις ΗΠΑ: 10χρονη πέθανε μετά από φρικτά βασανιστήρια από τον πατέρα και τη μητριά της - Είχε πηδήξει από το παράθυρο για να γλιτώσει
Από ήρωας, στη φυλακή: Ποιος είναι ο Βαγγέλης Μπαταρλής, ο πρώην αστυνομικός και TikToker που συνελήφθη για ναρκωτικά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα