Ο θρύλος της ροκ ήταν καλεσμένος σε εκπομπή του BBC και είπε για τον γάμο του 22χρονου Τζέικ Μπον Τζόβι και της 20χρονης πρωταγωνίστριας του «Stranger Things» ότι:

Δείτε απόσπασμα από τη συνέντευξή του



Love is in the air! 💍👀



Rock icon @jonbonjovi reflects on his son Jake tying the knot with English actress Millie Bobby Brown 🫶 #TheOneShow 👉 https://t.co/VjJyrfUjUi pic.twitter.com/pxtCnTtHmX