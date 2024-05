φαίνεται πως παντρεύτηκαν σε τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Σύμφωνα με το ΤΜΖ, η σταρ του «Stranger Things» και ο γιος του θρύλου της ροκ, Τζον Μπον Τζόβι, εθεάθησαν στην περιοχή

Χάμπτονς της Νέας Υόρκης, με τις βέρες τους.

Πριν μερικές μέρες, δημοσίευμα της Sun ανέφερε ότι η Μπράουν και ο Μπον Τζόβι «ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε μια εξαιρετικά μυστική τελετή το περασμένο Σαββατοκύριακο, αλλά σχεδιάζουν επίσης μια μεγάλη τελετή κάποια στιγμή αργότερα φέτος».

